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Descontinuado
Desfrute de música em alta fidelidade
Óptimo som de CD, MP3 Link e USB Directo com este Philips MCM7000/12. Os tweeters de topo Hi-Fi fornecem-lhe um som detalhado e natural, enquanto o controlo de graves e agudos lhe permite ajustar os tons. Adicione uma aparência de alta qualidade com uma caixa em alumínio.
Tweeter de topo Hi-Fi
CD, USB, FM
60 W, 4 diafragmas Hi-Fi
Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.
RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
O tweeter de topo Hi-Fi reproduz frequências límpidas de gama alta a média que melhoram a nitidez geral de som fornecida pelos altifalantes. Proporcionando uma mistura harmoniosa de som sem distorções e irregularidades de uma vasta gama, o tweeter de topo permite nitidez de voz, pureza dos instrumentos e um tom natural - equilibrando o desempenho geral do som, quando utilizado em combinação com woofers.
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4.3
de 5
14
Críticas
86%
recomendam este produto
nico05
15/07/2012
France
Satisfait
Chaine montrant une bonne puissance, une qualité de son et un design soigné. Un produit qui me donne entière satisfaction.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi
ibra
16/09/2011
France
Excellente qualité du son
- Le son: il est excellent grâce à son tweeter à dôme. - Le design: parfaite intégration au mobilier grâce à son boitier en aluminium moulé.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi
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didat
16/09/2011
France
Excellente qualité du son
- Le son: il est excellent grâce à son tweeter à dôme. - Le design: parfaite intégration au mobilier grâce à son boitier en aluminium moulé.
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