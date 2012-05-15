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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Obcecado pelo som
A qualidade de som está nas suas mãos com o sistema micro Hi-fi clássico da Philips. Ripe a sua música directamente para um MP3 utilizando o USB Directo. Não é necessário um computador. Design elegante com altifalantes com acabamentos em madeira para um visual clássico que nunca passa de moda.
Ribbon Tweeter
150 W
Os agudos e os graves são funcionalidades equalizáveis que controlam os níveis de som das frequências elevadas e baixas. Os agudos regulam a amplificação dos tons elevados, enquanto que os graves controlam a amplificação dos tons baixos. Ao utilizar as teclas de subida e descida, o ouvinte pode colocar mais ênfase nos tons elevados ou baixos, ou deixar a música com as definições originais. O Controlo de Graves e Agudos permite ouvir a música como mais gosta.
Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida diretamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.
A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.
4.0
de 5
5
Críticas
80%
recomendam este produto
murcielago
15/05/2012
España
Producto extraordinario, calidad precio mejor que otros del mismo genero
1º La cadena incorpora las fuentes principales de sonido 2ª La reproducción sonora es de buena calidad, sorprendente para su tamaño y sus altavoces de dos vias 3º El precio es mas que asequible (calidad precio, muy buenos) 4ª Volumen mas que suficiente (sin casi distorsión
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Esta avaliação foi feita para MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica
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Siggi64
24/06/2015
Deutschland
Leistungsstarkes Musik-System mit guten Klangeigenschaften
Technisch und optisch in allen Komponenten gut ausgewogen. Meine Erfahrungen nach vier Jahren Nutzungsdauer sind insgesamt sehr positiv! Verbesserungswürdig ist die Einbautiefe der Anlage, weil der Antennenanschluss, wenn kein Winkelstecker zur Hand, sehr viel Platz in einer üblichen Schrankwand benötigt. Bitte belassen Sie in Ihrem Angebot zukünftig eine leistungsstarke Minianlage, wie die MCM761 mit Cassetten-Deck, weil viele Musikfreunde über stattliche Musiksammlungen verfügen und diese Cassetten nicht auf neue Tonträger überspielen wollen.
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Esta avaliação foi feita para MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem
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muki
11/12/2013
België
Dit is een gemakkelijk in gebruik en mooi product.
Dit product geeft een mooie klank is mooi wat design betreft makkelijk in gebruik. Jammer dat je het klokje niet meer kan lezen wanneer het toestel op stand by staat.
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Esta avaliação foi feita para MCM761 Klassiek hifi-microsysteem
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