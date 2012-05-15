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Descontinuado

Sistema micro Hi-fi clássico

MCM761/12

4

| (5) Críticas | 80% recomendam este produto

Obcecado pelo som

A qualidade de som está nas suas mãos com o sistema micro Hi-fi clássico da Philips. Ripe a sua música directamente para um MP3 utilizando o USB Directo. Não é necessário um computador. Design elegante com altifalantes com acabamentos em madeira para um visual clássico que nunca passa de moda.

Ver todos os benefícios

Desfrute de música em alta fidelidade

Obcecado pelo som

  • Ribbon Tweeter

  • 150 W

Controlo de Graves e Agudos para definir os tons altos e baixos

Os agudos e os graves são funcionalidades equalizáveis que controlam os níveis de som das frequências elevadas e baixas. Os agudos regulam a amplificação dos tons elevados, enquanto que os graves controlam a amplificação dos tons baixos. Ao utilizar as teclas de subida e descida, o ouvinte pode colocar mais ênfase nos tons elevados ou baixos, ou deixar a música com as definições originais. O Controlo de Graves e Agudos permite ouvir a música como mais gosta.

Desfrute de música MP3/WMA a partir das suas unidades USB portáteis

Desfrute de música MP3/WMA a partir das suas unidades USB portáteis

Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida diretamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

5

Críticas

80%

recomendam este produto

2
1

15/05/2012

España

España

Producto extraordinario, calidad precio mejor que otros del mismo genero

1º La cadena incorpora las fuentes principales de sonido 2ª La reproducción sonora es de buena calidad, sorprendente para su tamaño y sus altavoces de dos vias 3º El precio es mas que asequible (calidad precio, muy buenos) 4ª Volumen mas que suficiente (sin casi distorsión

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Esta avaliação foi feita para MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica

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24/06/2015

Deutschland

Deutschland

Leistungsstarkes Musik-System mit guten Klangeigenschaften

Technisch und optisch in allen Komponenten gut ausgewogen. Meine Erfahrungen nach vier Jahren Nutzungsdauer sind insgesamt sehr positiv! Verbesserungswürdig ist die Einbautiefe der Anlage, weil der Antennenanschluss, wenn kein Winkelstecker zur Hand, sehr viel Platz in einer üblichen Schrankwand benötigt. Bitte belassen Sie in Ihrem Angebot zukünftig eine leistungsstarke Minianlage, wie die MCM761 mit Cassetten-Deck, weil viele Musikfreunde über stattliche Musiksammlungen verfügen und diese Cassetten nicht auf neue Tonträger überspielen wollen.

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11/12/2013

België

België

Dit is een gemakkelijk in gebruik en mooi product.

Dit product geeft een mooie klank is mooi wat design betreft makkelijk in gebruik. Jammer dat je het klokje niet meer kan lezen wanneer het toestel op stand by staat.

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