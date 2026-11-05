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Nova
NA462/70
Duas refeições, menos 45% de espaço
A nossa Airfryer com cesto duplo empilhado confeciona duas refeições completas de uma só vez, poupando espaço. E melhor ainda, as refeições ficam sempre deliciosamente estaladiças e tenras, graças à tecnologia Rapid Air vertical.
Ocupa menos 45% de espaço
2 cestos empilhados, duas refeições
Estaladiço e uniformemente confecionado com a tecnologia Rapid Air
Prepare 2 pratos que ficam prontos ao mesmo tempo
A nossa Airfryer dupla empilhada e compacta torna as refeições deliciosas simples e poupa 45% do espaço na bancada.*
Airfryer dupla empilhada extragrande de 10 l com dois cestos de 5 l. A nossa Airfryer de tamanho familiar confeciona facilmente até 1,4 kg de batatas fritas, 2 kg de legumes ou 24 coxas de frango. Também pode colocar facilmente um frango inteiro de 1,2 kg em cada cesto de 5 l.
Desfrute de refeições perfeitamente estaladiças e tenras graças à tecnologia vertical RapidAir. O ar quente proveniente da parte superior circula em torno dos alimentos para garantir refeições cozinhadas de forma uniforme sempre.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.5
de 5
190
Críticas
Eamonn54
05/11/2026
United Kingdom
Just the job!
Excellent product with great features in a compact footprint
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Airfryer 4000 Series Stacked Dual Basket
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Airfryer 4000 Series Stacked Dual Basket
Maple
28/10/2026
United Kingdom
A great space saver
I bought this as I have limited space in my kitchen and I’m so pleased with it. I love that you can see inside whilst cooking without having to open the drawer.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Airfryer 4000 Series Stacked Dual Basket
Sim, recomendo este produto
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T J P
27/10/2026
United Kingdom
Features are real easy to see and use. Even a lite
I purchased the appliance 6 x weeks ago... I never thought that I would get an airfryer !!! It is a real accet. Wouldn't be without it now. Meat is amazing and even baking a cake is too. It is easy to clean , and fits in well. Totally 10 out of 10.👍
Esta avaliação foi feita para Philips Airfryer 4000 Series Stacked Dual Basket
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Comparado com outras Airfryers Philips
Comparado com batatas fritas caseiras preparadas numa fritadeira convencional
Medição interna em laboratório NA46x com salmão e peito de frango vs. utilização de um forno de classe A. Os resultados podem variar consoante a receita