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Nova

série 4000Airfryer com Cesto Duplo Empilhado

NA462/70

4.5

| (190) Críticas

Duas refeições, menos 45% de espaço

A nossa Airfryer com cesto duplo empilhado confeciona duas refeições completas de uma só vez, poupando espaço. E melhor ainda, as refeições ficam sempre deliciosamente estaladiças e tenras, graças à tecnologia Rapid Air vertical.

Ver todos os benefícios

Ambos os pratos confecionados na perfeição e prontos ao mesmo tempo

Duas refeições, menos 45% de espaço

  • Ocupa menos 45% de espaço

  • 2 cestos empilhados, duas refeições

  • Estaladiço e uniformemente confecionado com a tecnologia Rapid Air

  • Prepare 2 pratos que ficam prontos ao mesmo tempo

O design empilhado ocupa metade do espaço na bancada

O design empilhado ocupa metade do espaço na bancada

A nossa Airfryer dupla empilhada e compacta torna as refeições deliciosas simples e poupa 45% do espaço na bancada.*

2 cestos empilhados, capacidade duplicada

2 cestos empilhados, capacidade duplicada

Airfryer dupla empilhada extragrande de 10 l com dois cestos de 5 l. A nossa Airfryer de tamanho familiar confeciona facilmente até 1,4 kg de batatas fritas, 2 kg de legumes ou 24 coxas de frango. Também pode colocar facilmente um frango inteiro de 1,2 kg em cada cesto de 5 l.

Estaladiço e cozinhado uniformemente com até 90% menos gordura**

Estaladiço e cozinhado uniformemente com até 90% menos gordura**

Desfrute de refeições perfeitamente estaladiças e tenras graças à tecnologia vertical RapidAir. O ar quente proveniente da parte superior circula em torno dos alimentos para garantir refeições cozinhadas de forma uniforme sempre.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

190

Críticas

05/11/2026

United Kingdom

United Kingdom

Just the job!

Excellent product with great features in a compact footprint

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips Airfryer 4000 Series Stacked Dual Basket

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28/10/2026

United Kingdom

United Kingdom

A great space saver

I bought this as I have limited space in my kitchen and I’m so pleased with it. I love that you can see inside whilst cooking without having to open the drawer.

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27/10/2026

United Kingdom

United Kingdom

Features are real easy to see and use. Even a lite

I purchased the appliance 6 x weeks ago... I never thought that I would get an airfryer !!! It is a real accet. Wouldn't be without it now. Meat is amazing and even baking a cake is too. It is easy to clean , and fits in well. Totally 10 out of 10.👍

Esta avaliação foi feita para Philips Airfryer 4000 Series Stacked Dual Basket

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Avisos legais

  1. Comparado com outras Airfryers Philips

  2. Comparado com batatas fritas caseiras preparadas numa fritadeira convencional

  3. Medição interna em laboratório NA46x com salmão e peito de frango vs. utilização de um forno de classe A. Os resultados podem variar consoante a receita