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Descontinuado
PPX720/INT
Luminosidade Xtreme, som Xtreme e portabilidade
Com base na Android TV, o PicoPix MaxTV projeta imagens de até 120" em True Full HD. Graças a correções de imagens múltiplas, luminosidade automática, uma bateria com autonomia de até 4 horas e uma função de sistema estéreo, vai perguntar-se como conseguiu viver sem ele até agora!
120" em True Full HD de 1080p
Portabilidade e som Xtreme
Experiência Android TV
Função de sistema estéreo Bluetooth
A focagem automática de um só clique elimina as complicações e a sobrecarga de uma configuração manual. A câmara de alta resolução e a focagem automática baseada na IA garantem sempre a imagem mais nítida, automaticamente.
O projetor PicoPix MaxTV ultra compacto está equipado com tudo o que precisa. Tire o máximo partido de uma bateria com autonomia de 4 horas no modo de projeção ou de 10 horas no modo de altifalante Bluetooth. A função de bateria portátil também carrega todos os seus dispositivos através da porta USB-C ou USB-A.
A tecnologia DLP da Texas Instruments, utilizada em 9 de 10 cinemas em todo o mundo, proporciona imagens vivas, contraste profundo e uma imagem brilhante em quaisquer condições. Pode contar com uma experiência visual inigualável com cores vibrantes que fornecem 100% do sinal REC709.
2.9
de 5
8
Críticas
marcSW4
08/11/2021
United Kingdom
a perfect upgrade to my PicoPix Max
This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV
Pontos positivos
Better brightness, Android TV, super good speakers
Pontos negativos
a bit bulky
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector
Data de utilização 2021-10-08
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector
Data de utilização 2021-10-08
Runini
25/04/2022
Norge
Great projector - flawless
This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor
Data de utilização 2021-03-25
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor
Data de utilização 2021-03-25
Edouard 5
09/03/2023
France
Comprador verificado
Produit de bonne Qualité,
Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.
Pontos positivos
Bonne Qualité image et son
Pontos negativos
Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile
Data de utilização 2022-02-09
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2022-02-09
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