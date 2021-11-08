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Descontinuado

PicoPix MaxTVProjetor portátil

PPX720/INT

2.9

| (8) Críticas

Luminosidade Xtreme, som Xtreme e portabilidade

Com base na Android TV, o PicoPix MaxTV projeta imagens de até 120" em True Full HD. Graças a correções de imagens múltiplas, luminosidade automática, uma bateria com autonomia de até 4 horas e uma função de sistema estéreo, vai perguntar-se como conseguiu viver sem ele até agora!

Ver todos os benefícios

Luminosidade Xtreme, som Xtreme e portabilidade

  • 120" em True Full HD de 1080p

  • Portabilidade e som Xtreme

  • Experiência Android TV

  • Função de sistema estéreo Bluetooth

Focagem automática inteligente

Focagem automática inteligente

A focagem automática de um só clique elimina as complicações e a sobrecarga de uma configuração manual. A câmara de alta resolução e a focagem automática baseada na IA garantem sempre a imagem mais nítida, automaticamente.

Portabilidade Xtreme

Portabilidade Xtreme

O projetor PicoPix MaxTV ultra compacto está equipado com tudo o que precisa. Tire o máximo partido de uma bateria com autonomia de 4 horas no modo de projeção ou de 10 horas no modo de altifalante Bluetooth. A função de bateria portátil também carrega todos os seus dispositivos através da porta USB-C ou USB-A.

Tecnologia DLP TI/REC709

Tecnologia DLP TI/REC709

A tecnologia DLP da Texas Instruments, utilizada em 9 de 10 cinemas em todo o mundo, proporciona imagens vivas, contraste profundo e uma imagem brilhante em quaisquer condições. Pode contar com uma experiência visual inigualável com cores vibrantes que fornecem 100% do sinal REC709.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.9

de 5

8

Críticas

2

08/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

a perfect upgrade to my PicoPix Max

This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV

Pontos positivos

Better brightness, Android TV, super good speakers

Pontos negativos

a bit bulky

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector

Data de utilização 2021-10-08

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector

Data de utilização 2021-10-08

25/04/2022

Norge

Norge

Great projector - flawless

This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.

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Esta avaliação foi feita para PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor

Data de utilização 2021-03-25

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Data de utilização 2021-03-25

09/03/2023

France

France

Comprador verificado

Produit de bonne Qualité,

Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.

Pontos positivos

Bonne Qualité image et son

Pontos negativos

Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h

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Esta avaliação foi feita para PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile

Data de utilização 2022-02-09

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Esta avaliação foi feita para PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile

Data de utilização 2022-02-09

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