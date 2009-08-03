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Descontinuado
SBD6000/00
Poderoso estéreo sonoro
Desfrute do amplo e poderoso ambiente sonoro proporcionado pelo SBD6000. Os altifalantes e a estação de ancoragem para o iPod entram facilmente na sua mala, para que possa partilhar a música com os seus amigos onde quer que esteja, e desfrutar da impressionante riqueza dos graves, mesmo a baixo volume.
Desfrute de som dinâmico e de um desempenho potente dos graves a partir de a sua ShoqBox com XSL Acoustics. O impressionante som é produzido pela combinação de graves brilhantes e vigorosos, e som de médio alcance com graves elásticos e potentes. A utilização de materiais de alta tecnologia como o cone de titânio e o magneto de neodímio proporcionam som que duplica a potência de um altifalante tradicional do mesmo tamanho. Uma sintonia precisa entre o altifalante, a pequena arquitectura acústica e os circuitos assegura um som dinâmico soberbo e optimiza o desempenho dos graves a partir de um pequeno sistema de som.
Com o seu design único, o armazenamento do cabo já não é um problema. Basta arrumá-lo e já está.
O material resistente e leve possibilita o transporte dos altifalantes para qualquer lugar.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas