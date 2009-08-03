ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia superior frontal do produto
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem principal
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia superior frontal do produto
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem principal

Descontinuado

Base do Altifalante

SBD6000/00

Poderoso estéreo sonoro

Desfrute do amplo e poderoso ambiente sonoro proporcionado pelo SBD6000. Os altifalantes e a estação de ancoragem para o iPod entram facilmente na sua mala, para que possa partilhar a música com os seus amigos onde quer que esteja, e desfrutar da impressionante riqueza dos graves, mesmo a baixo volume.

Ver todos os benefícios

Acústica XSL potente

Poderoso estéreo sonoro

Altifalantes integrados com XSL Acoustics para som dinâmico

Desfrute de som dinâmico e de um desempenho potente dos graves a partir de a sua ShoqBox com XSL Acoustics. O impressionante som é produzido pela combinação de graves brilhantes e vigorosos, e som de médio alcance com graves elásticos e potentes. A utilização de materiais de alta tecnologia como o cone de titânio e o magneto de neodímio proporcionam som que duplica a potência de um altifalante tradicional do mesmo tamanho. Uma sintonia precisa entre o altifalante, a pequena arquitectura acústica e os circuitos assegura um som dinâmico soberbo e optimiza o desempenho dos graves a partir de um pequeno sistema de som.

Cabo devidamente guardado quando não está em uso

Com o seu design único, o armazenamento do cabo já não é um problema. Basta arrumá-lo e já está.

Design leve e portátil para desfrutar da música a qualquer hora

Design leve e portátil para desfrutar da música a qualquer hora

O material resistente e leve possibilita o transporte dos altifalantes para qualquer lugar.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis