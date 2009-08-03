Altifalantes integrados com XSL Acoustics para som dinâmico

Desfrute de som dinâmico e de um desempenho potente dos graves a partir de a sua ShoqBox com XSL Acoustics. O impressionante som é produzido pela combinação de graves brilhantes e vigorosos, e som de médio alcance com graves elásticos e potentes. A utilização de materiais de alta tecnologia como o cone de titânio e o magneto de neodímio proporcionam som que duplica a potência de um altifalante tradicional do mesmo tamanho. Uma sintonia precisa entre o altifalante, a pequena arquitectura acústica e os circuitos assegura um som dinâmico soberbo e optimiza o desempenho dos graves a partir de um pequeno sistema de som.