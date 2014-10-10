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Descontinuado

Altifalante portátil

SBM130BLU/00

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

O seu altifalante portátil completo

Divirta-se a ouvir música através do altifalante portátil completo da Philips. Reproduza as suas músicas preferidas via USB/cartão MicroSD/ligação auxiliar. O altifalante com tecnologia wOOx™ é compacto, está equipado com uma bateria recarregável e está disponível em várias cores.

Ver todos os benefícios

O seu altifalante portátil completo

  • Azul

  • USB

Reprodução fácil de cartão USB/MicroSD

Basta carregar o conteúdo pretendido para o USB ou cartão MicroSD, introduzi-lo no seu leitor e nunca mais se preocupará com a falta de opções de entretenimento.

Rádio FM digital integrada

A rádio digital é, a par da transmissão analógica FM, uma nova forma de transmissão de rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Esta proporciona aos ouvintes uma maior variedade de opções e de informações com uma qualidade de som nítida e sem interferências. A tecnologia permite ao receptor captar o sinal mais intenso localizável. Com as estações digitais não é necessário memorizar as frequências e os receptores são sintonizados pelo nome da estação, portanto não é preciso procurar a estação, quando está em movimento.

Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico

Especificações técnicas

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Críticas

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recomendam este produto

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10/10/2014

España

España

Comprador verificado

Excelente, ligero, práctico,

Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!

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Esta avaliação foi feita para SBM130BLU Altavoz portátil

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