ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Emotional Benefit Photograph
  • Fotografia do produto com acessórios
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Emotional Benefit Photograph
  • Fotografia do produto com acessórios

Descontinuado

Philips AventConjunto de recém-nascido

SCD271/00

4.6

| (14) Críticas | 100% recomendam este produto

Ajuda a sossegar o seu bebé, especialmente durante a noite*

O prático conjunto SCD271/00 da Philips Avent inclui 4 biberões da gama Classic (2 de 125 ml e 2 de 260 ml), um escovilhão para biberões e tetinas e uma chupeta branca transparente para 0-6 meses.

Ver todos os benefícios

Menos cólicas**

Ajuda a sossegar o seu bebé, especialmente durante a noite*

  • Clássica

Estão disponíveis tetinas com cinco velocidades de fluxo diferentes

Estão disponíveis tetinas com cinco velocidades de fluxo diferentes

Estão disponíveis tetinas com cinco velocidades de fluxo diferentes.

Produto com 0% BPA

Produto com 0% BPA

Este produto contém 0% de BPA

Cabeça da escova em curva e extremidade moldada

Cabeça da escova em curva e extremidade moldada

Com uma cabeça convexa especial e uma pega moldável, alcança os cantos de todos os biberões, tetinas e equipamento de alimentação para uma limpeza profunda.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

14

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

11/12/2013

España

España

EL MEJOR

Este set me lo regalaron cuando nació mi hijo y, aunque probé otros, ninguno de ellos me convenció. Resistentes, económicos, ergonómicos, después de muchos usos igual.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD271/00 Selección para recién nacidos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD271/00 Selección para recién nacidos

11/12/2013

España

España

Se adapta al niño

He probado bastante biberones porque además mi hijo no es muy comilón, pero desde que me aconsejaron este he notado que come más, que ya no rechaza el bibe, así que para mi ok.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD271/00 Selección para recién nacidos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD271/00 Selección para recién nacidos

15/05/2013

España

España

Recomendable

Mi bebe tiene este set y me ha sido muy útil. El diseño es lindo y práctico. Y mi bebe no sufrió de colicos por el diseño.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD271/00 Selección para recién nacidos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD271/00 Selección para recién nacidos

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Um estudo clínico demonstrou que, às duas semanas de idade, os bebés demonstravam menos agitação do que os bebés alimentados com um biberão de outra marca. (Estudo conduzido pelo Institute of Child Health, Londres. 2008.)

  2. Um estudo clínico demonstrou que, às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Avent apresentavam menos cólicas do que os bebés alimentados com biberões de outras marcas líder, especialmente à noite.