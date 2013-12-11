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Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
Ajuda a sossegar o seu bebé, especialmente durante a noite*
O prático conjunto SCD271/00 da Philips Avent inclui 4 biberões da gama Classic (2 de 125 ml e 2 de 260 ml), um escovilhão para biberões e tetinas e uma chupeta branca transparente para 0-6 meses.
Clássica
Estão disponíveis tetinas com cinco velocidades de fluxo diferentes.
Este produto contém 0% de BPA
Com uma cabeça convexa especial e uma pega moldável, alcança os cantos de todos os biberões, tetinas e equipamento de alimentação para uma limpeza profunda.
4.6
de 5
14
Críticas
100%
recomendam este produto
emagazar
11/12/2013
España
EL MEJOR
Este set me lo regalaron cuando nació mi hijo y, aunque probé otros, ninguno de ellos me convenció. Resistentes, económicos, ergonómicos, después de muchos usos igual.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Maryettha
11/12/2013
España
Se adapta al niño
He probado bastante biberones porque además mi hijo no es muy comilón, pero desde que me aconsejaron este he notado que come más, que ya no rechaza el bibe, así que para mi ok.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD271/00 Selección para recién nacidos
adaxag14
15/05/2013
España
Recomendable
Mi bebe tiene este set y me ha sido muy útil. El diseño es lindo y práctico. Y mi bebe no sufrió de colicos por el diseño.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD271/00 Selección para recién nacidos
Um estudo clínico demonstrou que, às duas semanas de idade, os bebés demonstravam menos agitação do que os bebés alimentados com um biberão de outra marca. (Estudo conduzido pelo Institute of Child Health, Londres. 2008.)
Um estudo clínico demonstrou que, às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Avent apresentavam menos cólicas do que os bebés alimentados com biberões de outras marcas líder, especialmente à noite.