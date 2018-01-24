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Descontinuado

Philips AventConjunto de oferta da gama Classic+

SCD374/01

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

Este conjunto de oferta Philips Avent Classic+ inclui um biberão Classic+ transparente de 125 ml, um biberão Classic+ de 260 ml decorado e duas chupetas com decoração temática de animais a combinar.

Ver todos os benefícios

Concebido para uma alimentação sem interrupções

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

  • Biberões, chupetas

  • 260 ml

  • 125 ml

  • 0 m+

Válvula anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas*

Válvula anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas*

A nossa válvula anticólicas foi desenvolvida para manter o ar fora da barriga do seu bebé, reduzindo as cólicas e o desconforto. À medida que o bebé se alimenta, a válvula integrada na tetina contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, evitando o vácuo e enviando-o para a parte de trás do biberão. Mantém o ar no biberão, fora da barriga do bebé para ajudar a reduzir as cólicas e o desconforto.

60% menos agitação à noite*

60% menos agitação à noite*

O biberão anticólicas Philips Avent reduz a agitação. Os bebés alimentados com biberões anticólicas Philips Avent apresentaram 60% menos agitação à noite do que os bebés alimentados com um biberão anticólicas da concorrência.*

A textura nervurada evita o colapso para alimentação sem interrupções

A textura nervurada evita o colapso para alimentação sem interrupções

O formato da tetina permite o fecho seguro e a textura nervurada ajuda a evitar a contração da tetina para uma alimentação sem interrupções e confortável.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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5.0

de 5

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Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

24/01/2018

Portugal

Portugal

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Excelente, simples e eficaz. Muito útil para o bebe

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD374/01 Conjunto de oferta da gama Classic+

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD374/01 Conjunto de oferta da gama Classic+

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Avisos legais

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011

  2. Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam menos cólicas e significativamente menos agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão da concorrência.

  3. Design da tetina comprovado no impedimento da contração da tetina e ingestão de ar associada, bem como das interrupções durante a alimentação.

  4. O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.