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Descontinuado
Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
Este conjunto de oferta Philips Avent Classic+ inclui um biberão Classic+ transparente de 125 ml, um biberão Classic+ de 260 ml decorado e duas chupetas com decoração temática de animais a combinar.
Biberões, chupetas
260 ml
125 ml
0 m+
A nossa válvula anticólicas foi desenvolvida para manter o ar fora da barriga do seu bebé, reduzindo as cólicas e o desconforto. À medida que o bebé se alimenta, a válvula integrada na tetina contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, evitando o vácuo e enviando-o para a parte de trás do biberão. Mantém o ar no biberão, fora da barriga do bebé para ajudar a reduzir as cólicas e o desconforto.
O biberão anticólicas Philips Avent reduz a agitação. Os bebés alimentados com biberões anticólicas Philips Avent apresentaram 60% menos agitação à noite do que os bebés alimentados com um biberão anticólicas da concorrência.*
O formato da tetina permite o fecho seguro e a textura nervurada ajuda a evitar a contração da tetina para uma alimentação sem interrupções e confortável.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Meneses
24/01/2018
Portugal
.
Excelente, simples e eficaz. Muito útil para o bebe
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD374/01 Conjunto de oferta da gama Classic+
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Esta avaliação foi feita para SCD374/01 Conjunto de oferta da gama Classic+
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011
Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam menos cólicas e significativamente menos agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão da concorrência.
Design da tetina comprovado no impedimento da contração da tetina e ingestão de ar associada, bem como das interrupções durante a alimentação.
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.