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Máximo conforto e confiança
Os discos de amamentação descartáveis Philips Avent ajudam no processo de amamentação. A textura tipo favo de mel, o centro fino extremamente absorvente e o design respirável à prova de derrames mantêm a secura e o conforto durante o dia e à noite.
Discos de amamentação descartáveis
A folha superior alveolada é suave e confortável quando está em contacto com a sua pele.
Núcleo extremamente absorvente ajuda a capturar a humidade e mantém a pele seca durante o dia e à noite.
A camada exterior oferece um efeito à prova de derrames para manter as suas roupas secas, mas proporciona uma sensação respirável.
4.7
de 5
128
Críticas
98%
recomendam este produto
28/05/2021
Portugal
Parte da promoção
Macio e fofo
Recebemos os discos de amamentação descartáveis de oferta pela Philips. Avent SCF254/61. Após a minha esposa usar a bomba de amamentação, também da AVENT, a minha esposa coloca os discos descartáveis para evitar qualquer mancha na sua roupa e também aliviar o mamilo de dores. São muito macias e muito absorventes.
Pontos positivos
Macias e muito absorventes.
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/61 Discos de amamentação
Data de utilização 2021-04-28
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/61 Discos de amamentação
Data de utilização 2021-04-28
eu_mesma
22/05/2021
Portugal
Parte da promoção
Produto cumpre o prometido!
Estes discos facilitam imenso todo o processo lindo que é a amamentação. São confortáveis, macios e respeitam a sensibilidade mamária inerente a esta fase.
Pontos positivos
Macios, confortáveis, absorventes e portáteis
Pontos negativos
Não registo qualquer desvantagem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/61 Discos de amamentação
Data de utilização 2020-04-22
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/61 Discos de amamentação
Data de utilização 2020-04-22
Mariaa22
19/05/2021
Portugal
Parte da promoção
Discos de amamentação
Discos de amamentação super confortáveis e respiráveis, os ideias para mulheres práticas que estão a amamentar.
Pontos positivos
Respiráveis e confortáveis
Pontos negativos
Não encontrei desvantagens
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/61 Discos de amamentação
Data de utilização 2020-04-19
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/61 Discos de amamentação
Data de utilização 2020-04-19
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.