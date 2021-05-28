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Philips AventDiscos de amamentação

SCF254/61

4.7

| (128) Críticas | 98% recomendam este produto

Máximo conforto e confiança

Os discos de amamentação descartáveis Philips Avent ajudam no processo de amamentação. A textura tipo favo de mel, o centro fino extremamente absorvente e o design respirável à prova de derrames mantêm a secura e o conforto durante o dia e à noite.

Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Produtos compatíveis
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Bomba tira-leite

SCF395/01

Bomba tira-leite elétrica

Bomba tira-leite elétrica

SCF395/31

Bomba tira-leite elétrica Advance

Bomba tira-leite elétrica Advance

SCF391/11

Máximo conforto e confiança

  • Discos de amamentação descartáveis

Folha superior alveolada

Folha superior alveolada

A folha superior alveolada é suave e confortável quando está em contacto com a sua pele.

Material extremamente absorvente e design do núcleo de camadas triplo

Material extremamente absorvente e design do núcleo de camadas triplo

Núcleo extremamente absorvente ajuda a capturar a humidade e mantém a pele seca durante o dia e à noite.

Camada exterior à prova de derrames e respirável

A camada exterior oferece um efeito à prova de derrames para manter as suas roupas secas, mas proporciona uma sensação respirável.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

128

Críticas

98%

recomendam este produto

3
2

28/05/2021

Portugal

Portugal

Macio e fofo

Recebemos os discos de amamentação descartáveis de oferta pela Philips. Avent SCF254/61. Após a minha esposa usar a bomba de amamentação, também da AVENT, a minha esposa coloca os discos descartáveis para evitar qualquer mancha na sua roupa e também aliviar o mamilo de dores. São muito macias e muito absorventes.

Pontos positivos

Macias e muito absorventes.

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/61 Discos de amamentação

Data de utilização 2021-04-28

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/61 Discos de amamentação

Data de utilização 2021-04-28

22/05/2021

Portugal

Portugal

Produto cumpre o prometido!

Estes discos facilitam imenso todo o processo lindo que é a amamentação. São confortáveis, macios e respeitam a sensibilidade mamária inerente a esta fase.

Pontos positivos

Macios, confortáveis, absorventes e portáteis

Pontos negativos

Não registo qualquer desvantagem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/61 Discos de amamentação

Data de utilização 2020-04-22

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/61 Discos de amamentação

Data de utilização 2020-04-22

19/05/2021

Portugal

Portugal

Discos de amamentação

Discos de amamentação super confortáveis e respiráveis, os ideias para mulheres práticas que estão a amamentar.

Pontos positivos

Respiráveis e confortáveis

Pontos negativos

Não encontrei desvantagens

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/61 Discos de amamentação

Data de utilização 2020-04-19

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/61 Discos de amamentação

Data de utilização 2020-04-19

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 