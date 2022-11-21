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05
d
Dias
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h
Horas
38
m
Minutos
24
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Segundos
SCF796/00
Permite um desenvolvimento oral saudável*
Devido às pegas ergonómicas, o copo com palhinha Philips Avent Bendy é ideal para os primeiros goles com palhinha e permite um desenvolvimento oral saudável.* Desenvolvido com especialistas para o tornar no nosso melhor copo com palhinha.*
Copos com palhinha Bendy
200 ml
9 m+
Embalagem de 1
As pegas integradas do copo têm um design ergonómico, ajudando as mãos pequenas a segurar o copo. A palhinha macia e flexível é suave para as gengivas. Sendo leve e tamanho pequeno, este copo é ideal para aprender a beber com palhinha.
A parte inferior da palhinha está curvada para que a palhinha chegue facilmente ao líquido, o que permite beber numa posição natural.
A palhinha tem uma válvula antifuga integrada para evitar derrames. A tampa articulada protege a palhinha e evita fugas quando está em movimento.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
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3.8
de 5
123
Críticas
Stealebea
21/11/2022
Italia
Parte da promoção
Prodotto molto bello e funzionale
Prodotto molto bello ,funzionale con la cannuccia ...mia figlia lo adora e quando usciamo è sempre il nostro alleato in borsa
Pontos positivos
Bello e comodo
Pontos negativos
Nessuno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia
Data de utilização 2021-11-21
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia
Data de utilização 2021-11-21
26/04/2021
Italia
Parte da promoção
Molto pratica
Borraccia molto pratica e sicura, mio figlio ne è andato matto. Il bambino riesce a bere autonomamente e senza pericolo che si sbrodoli. Prodotto molto valido e pratico
Pontos positivos
Pratico
Pontos negativos
Serbatoio piccolo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia
Data de utilização 2020-10-26
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia
Data de utilização 2020-10-26
28/12/2019
Italia
Comprador verificado
Buon prodotto
Ho la tazza in versione viola/blu e molto carina ,con la impugnatura ergonomica e molto comoda.Si smonta facilmente e si può lavare in lavastoviglie. Cannuccia è di silicone morbido che aiuta di evitare piccoli incidenti ,poi dotata di valvola a prova di fuoriuscite.Coperchio rotante molto utile nel utilizzo tazze fuori casa e anche per rispettare igiene. La struttura della tazza e molto solida e superato la prova di diversi urti.Nella borsa meglio trasportare in posizione orizzontale perché anche se chiusa bene tende a perdere qualche goccia. Bambino piccolo ha difficoltà di chiudere il tappo. Ma tutto sommato un buon prodotto di Avent.
Pontos positivos
Materiale di buona qualità, desing carino e divertente,
Pontos negativos
Perde pochi gocce di aqua
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia
Data de utilização 2018-11-27
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia
Data de utilização 2018-11-27
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
90% dos 200 odontopediatras inquiridos concorda que o design do nosso copo com palhinha permite um desenvolvimento oral saudável. 89% concorda que beber por uma palhinha exercita os músculos da boca, desenvolvendo a força bucal (pesquisa apenas do sector, EUA, Abril de 2016). Desenvolvida com pediatras terapeutas da fala, dentistas, ergonomistas e parteiras.