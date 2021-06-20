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09
d
Dias
15
h
Horas
49
m
Minutos
24
s
Segundos
Descontinuado
Armazenamento fácil para refeições frescas
Concebido para combinado 4 em 1 para preparar comida de bebé saudável da Philips Avent. Para dividir em doses, guardar, descongelar ou aquecer sem esforço refeições nutritivas para bebé.
2 recipientes armazenamento reutiliz.
Comb. p/ prep. comida de bebé saudáv.
Concebido para o combinado 4 em 1 para preparar comida de bebé saudável da Philips Avent. Para descongelar ou aquecer refeições armazenadas.
Armazene doses com o tamanho certo para a sua criança em crescimento.
As tampas ajudam a preservar os aromas e a frescura.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.3
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
cannella
20/06/2021
Italia
Comprador verificado
Prodotto eccellente
Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei
Pontos positivos
Qualità, prezzo
Pontos negativos
Recipiente con becco poco pronunciato
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Data de utilização 2020-05-20
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Data de utilização 2020-05-20
Mish461
20/10/2026
Deutschland
Super, aber man braucht mehr
Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Data de utilização 2026-10-07
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Data de utilização 2026-10-07
ADiana97
29/01/2024
Deutschland
Kein Nachkaufen möglich
Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Data de utilização 2022-12-29
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Data de utilização 2022-12-29
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.