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Descontinuado

Philips AventRecipientes de armazenamento de alimentos frescos

SCF876/02

3.3

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Armazenamento fácil para refeições frescas

Concebido para combinado 4 em 1 para preparar comida de bebé saudável da Philips Avent. Para dividir em doses, guardar, descongelar ou aquecer sem esforço refeições nutritivas para bebé.

Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Armazenamento fácil para refeições frescas

  • 2 recipientes armazenamento reutiliz.

  • Comb. p/ prep. comida de bebé saudáv.

Descongele e aqueça sem esforço as refeições armazenadas

Descongele e aqueça sem esforço as refeições armazenadas

Concebido para o combinado 4 em 1 para preparar comida de bebé saudável da Philips Avent. Para descongelar ou aquecer refeições armazenadas.

Armazene doses com o tamanho certo para o seu bébe em crescimento

Armazene doses com o tamanho certo para o seu bébe em crescimento

Armazene doses com o tamanho certo para a sua criança em crescimento.

As tampas ajudam a preservar os aromas e a frescura

As tampas ajudam a preservar os aromas e a frescura.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

4
1

20/06/2021

Italia

Italia

Comprador verificado

Prodotto eccellente

Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei

Pontos positivos

Qualità, prezzo

Pontos negativos

Recipiente con becco poco pronunciato

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Data de utilização 2020-05-20

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Data de utilização 2020-05-20

20/10/2026

Deutschland

Deutschland

Super, aber man braucht mehr

Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Data de utilização 2026-10-07

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Data de utilização 2026-10-07

29/01/2024

Deutschland

Deutschland

Kein Nachkaufen möglich

Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Data de utilização 2022-12-29

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Data de utilização 2022-12-29

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 