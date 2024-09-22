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  • Espaço reduzido. Imagem impressionante!
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Screeneo UL5 SmartProjetor doméstico

SCN355/INT

3.1

| (8) Críticas

Espaço reduzido. Imagem impressionante!

Posicionado a apenas alguns centímetros de distância de uma parede, o projetor de laser triple de curta distância Screeneo UL5 Smart proporciona uma imagem Full HD com precisão de cor HDR10 e REC2020, até 120"*. Aplicações pré-carregadas. Wi-Fi e Bluetooth de banda dupla.

Ver todos os benefícios

Espaço reduzido. Imagem impressionante!

  • Ecrã de 100" de ultracurta distância

  • Full HD com 108% REC2020

  • Sistema LuminOS, aplicações incorporadas

  • Ultra compacto

Sistemas LuminOS com aplicações

Sistemas LuminOS com aplicações

Mergulhe num universo de entretenimento sem limites com o Screeneo UL5 Smart, com o nosso LuminOS avançado, um sistema baseado em Android. Pronto a utilizar e a desfrutar de imediato, este dispositivo vem pré-carregado com todas as suas aplicações favoritas, Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney e muito mais! Experimente o mundo dos conteúdos multimédia na ponta dos dedos, tudo com a facilidade e conveniência do Screeneo UL5 Smart.

Som dos altifalantes estéreo

Som dos altifalantes estéreo

Melhore a sua experiência de visualização com as colunas integradas de 2 x 3 W do Screeneo UL5 Smart. Proporcionam uma saída de áudio equilibrada, complementando os efeitos visuais para uma experiência de entretenimento completa. Quer ainda mais som? Basta ligar o altifalante Bluetooth externo ao Screeneo UL5 Smart!

Conetividade versátil

Conetividade versátil

Liberte a potência da conetividade versátil com o Screeneo UL5 Smart. Com as portas HDMI 2.1, USB A e USB-C, é fácil ligar dispositivos como consolas de jogos, Apple TV ou recetores de satélite. Utilize a porta de alimentação USB A para uma ligação sem problemas ao Amazon Fire Stick. Além disso, a porta USB-C alimenta o seu projetor e permite a ligação fácil de computadores portáteis, smartphones ou tablets. O Screeneo UL5 Smart garante o melhor entretenimento com a sua conetividade abrangente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.1

de 5

8

Críticas

3
2

22/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

My new screeneo projector

I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good

Pontos negativos

None so far

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2024-08-22

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2024-08-22

14/10/2024

Sverige

Sverige

Comprador verificado

Fungerar mycket bra.

Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.

Pontos positivos

Bra bildåtergivning

Pontos negativos

Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je

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Esta avaliação foi feita para Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2024-09-14

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2024-09-14

02/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Surpassed expectations and very happy

Frankly, the Screeneo UL5 surpassed all my expectations and would easily be 5 stars. Quality of setup/projection… everything was great. Only exception was the magic wand use for set up/navigation of Netflix. It is not intuitive and so it took a moment or two. Would be better to link to an App to navigate such if possible.

Pontos positivos

Quality and price

Pontos negativos

Magic wand use for some apps

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2023-08-02

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Date of Use 2023-08-02

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Avisos legais

  1. A intensidade de cores (emissão de luz colorida) e a intensidade de brancos (emissão de luz branca) variam consoante as definições do projetor. A emissão de luz colorida é medida de acordo com a norma IDMS 15.4, enquanto a emissão de luz branca é medida de acordo com a norma ISO 21118.

  2. Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a apresentação comercial de HDMI e os logótipos de HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

  3. APLICAÇÕES: é necessária ligação à Internet. Poderão aplicar-se custos de dados e subscrição. As aplicações e a interface do utilizador podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio. É necessário concordar com os Termos e condições e com a Política de privacidade antes da utilização. Alguns serviços estão disponíveis para visualização após o registo e a subscrição.