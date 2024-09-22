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SCN355/INT
Espaço reduzido. Imagem impressionante!
Posicionado a apenas alguns centímetros de distância de uma parede, o projetor de laser triple de curta distância Screeneo UL5 Smart proporciona uma imagem Full HD com precisão de cor HDR10 e REC2020, até 120"*. Aplicações pré-carregadas. Wi-Fi e Bluetooth de banda dupla.
Ecrã de 100" de ultracurta distância
Full HD com 108% REC2020
Sistema LuminOS, aplicações incorporadas
Ultra compacto
Mergulhe num universo de entretenimento sem limites com o Screeneo UL5 Smart, com o nosso LuminOS avançado, um sistema baseado em Android. Pronto a utilizar e a desfrutar de imediato, este dispositivo vem pré-carregado com todas as suas aplicações favoritas, Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney e muito mais! Experimente o mundo dos conteúdos multimédia na ponta dos dedos, tudo com a facilidade e conveniência do Screeneo UL5 Smart.
Melhore a sua experiência de visualização com as colunas integradas de 2 x 3 W do Screeneo UL5 Smart. Proporcionam uma saída de áudio equilibrada, complementando os efeitos visuais para uma experiência de entretenimento completa. Quer ainda mais som? Basta ligar o altifalante Bluetooth externo ao Screeneo UL5 Smart!
Liberte a potência da conetividade versátil com o Screeneo UL5 Smart. Com as portas HDMI 2.1, USB A e USB-C, é fácil ligar dispositivos como consolas de jogos, Apple TV ou recetores de satélite. Utilize a porta de alimentação USB A para uma ligação sem problemas ao Amazon Fire Stick. Além disso, a porta USB-C alimenta o seu projetor e permite a ligação fácil de computadores portáteis, smartphones ou tablets. O Screeneo UL5 Smart garante o melhor entretenimento com a sua conetividade abrangente.
3.1
de 5
8
Críticas
Mik3tv33
22/09/2024
United Kingdom
My new screeneo projector
I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good
Pontos negativos
None so far
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2024-08-22
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2024-08-22
Elefant77
14/10/2024
Sverige
Comprador verificado
Fungerar mycket bra.
Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.
Pontos positivos
Bra bildåtergivning
Pontos negativos
Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2024-09-14
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2024-09-14
Ns12358
02/09/2024
United Kingdom
Comprador verificado
Surpassed expectations and very happy
Frankly, the Screeneo UL5 surpassed all my expectations and would easily be 5 stars. Quality of setup/projection… everything was great. Only exception was the magic wand use for set up/navigation of Netflix. It is not intuitive and so it took a moment or two. Would be better to link to an App to navigate such if possible.
Pontos positivos
Quality and price
Pontos negativos
Magic wand use for some apps
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2023-08-02
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2023-08-02
A intensidade de cores (emissão de luz colorida) e a intensidade de brancos (emissão de luz branca) variam consoante as definições do projetor. A emissão de luz colorida é medida de acordo com a norma IDMS 15.4, enquanto a emissão de luz branca é medida de acordo com a norma ISO 21118.
Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a apresentação comercial de HDMI e os logótipos de HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.
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