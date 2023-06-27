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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SH90/50
As SH90 foram substituídas pelas SH91
Num intervalo de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%. Compatíveis com as máquinas de barbear Series 9000.
Descontinuado
Compre as SH91
Compat. máq. barbear Star Wars SW97xx
Compat. máq. barbear Star Wars SW67xx
As cabeças de substituição SH90 são compatíveis com as máquinas de barbear das séries 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) e com a máquinas de barbear Star Wars SW9700 e SW6700.
As lâminas de precisão V-Track patenteadas posicionam suavemente cada pelo no melhor ângulo de corte, mesmo os pelos encostados à pele e com comprimentos diferentes. Isto permite-lhe cortar 30% mais rente em menos passagens deixando a sua pele em ótimo estado.
Consiga um barbear mais rente com a lâmina dupla Super Lift & Cut. A primeira lâmina levanta cada pêlo, enquanto a segunda lâmina corta confortavelmente abaixo do nível da pele, para resultados verdadeiramente macios.
2.8
de 5
255
Críticas
DGOM
27/06/2023
España
Comprador verificado
Perfecto
Muy bueno ……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,,,,,,
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado
Data de utilização 2022-06-27
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado
Data de utilização 2022-06-27
Jordi de Terrassa
22/10/2021
España
Comprador verificado
El producto cumple perfectamente con su función
Los cabezales de afeitado cumplen perfectamente con su función.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado
Data de utilização 2019-10-22
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado
Data de utilização 2019-10-22
Ferpas
12/08/2021
España
Comprador verificado
Muy buen producto
Afeitado perfecto. Un muy buen apurado sin. Aún así no produce enrojecimiento en la cara
Pontos positivos
Buen apurado sin dañar la piel
Pontos negativos
Nada
Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado
Data de utilização 2019-08-12
Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado
Data de utilização 2019-08-12