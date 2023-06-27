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Descontinuado

Máquina de barbear Series 9000Cabeças de corte

SH90/50

2.8

| (255) Críticas

As SH90 foram substituídas pelas SH91

Num intervalo de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%. Compatíveis com as máquinas de barbear Series 9000.

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Produtos compatíveis
Shaver series 9000

Shaver series 9000
Máquina barbear elétrica a húmido e a seco renovada

S9711/32R1

Subst. as cabeças a cada 2 anos p/ obter os melhores resultados

As SH90 foram substituídas pelas SH91

  • Descontinuado

  • Compre as SH91

  • Compat. máq. barbear Star Wars SW97xx

  • Compat. máq. barbear Star Wars SW67xx

Cabeças de substituição para as máquinas de barbear da série 9000

Cabeças de substituição para as máquinas de barbear da série 9000

As cabeças de substituição SH90 são compatíveis com as máquinas de barbear das séries 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) e com a máquinas de barbear Star Wars SW9700 e SW6700.

Orienta os pelos com perfeição para um barbear rente com lâminas V-Track

Orienta os pelos com perfeição para um barbear rente com lâminas V-Track

As lâminas de precisão V-Track patenteadas posicionam suavemente cada pelo no melhor ângulo de corte, mesmo os pelos encostados à pele e com comprimentos diferentes. Isto permite-lhe cortar 30% mais rente em menos passagens deixando a sua pele em ótimo estado.

Levanta os pelos para cortar rente de forma confortável

Levanta os pelos para cortar rente de forma confortável

Consiga um barbear mais rente com a lâmina dupla Super Lift & Cut. A primeira lâmina levanta cada pêlo, enquanto a segunda lâmina corta confortavelmente abaixo do nível da pele, para resultados verdadeiramente macios.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.8

de 5

255

Críticas

27/06/2023

España

España

Comprador verificado

Perfecto

Muy bueno ……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,,,,,,

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado

Data de utilização 2022-06-27

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado

Data de utilização 2022-06-27

22/10/2021

España

España

Comprador verificado

El producto cumple perfectamente con su función

Los cabezales de afeitado cumplen perfectamente con su función.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado

Data de utilização 2019-10-22

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado

Data de utilização 2019-10-22

12/08/2021

España

España

Comprador verificado

Muy buen producto

Afeitado perfecto. Un muy buen apurado sin. Aún así no produce enrojecimiento en la cara

Pontos positivos

Buen apurado sin dañar la piel

Pontos negativos

Nada

Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado

Data de utilização 2019-08-12

Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado

Data de utilização 2019-08-12

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