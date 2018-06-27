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Descontinuado

Auscultadores estéreo Bluetooth

SHB5100BK/00

4

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Com clipe, sem fios

Inclui dongle de Bluetooth com clipe, ideal para música e chamadas em movimento. Os micro diafragmas ultra eficientes oferecem música e chamadas nítidas.

Ver todos os benefícios

Som natural e nítido

Com clipe, sem fios

  • Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada

  • Auricular

Ligação NFC de um só toque para emparelhamento fácil

Ligação NFC de um só toque para emparelhamento fácil

O emparelhamento fácil via NFC permite-lhe ligar os auriculares Bluetooth a qualquer dispositivo com Bluetooth – com um simples toque.

Cabo prático USB de 0,6 m para recarregamento fácil via PC

Altifalantes pequenos e eficientes reproduzem um som preciso com graves

Altifalantes pequenos e eficientes reproduzem um som preciso com graves

Os altifalantes pequenos e eficientes para auriculares Philips asseguram uma adaptação exacta e proporcionam um som preciso com graves poderosos, ideais para o seu prazer de audição.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
2
1

27/06/2018

Deutschland

Deutschland

Bewertung

top Produkt und sehr gute Leistung. Sehr Benutzer freundlich und handlich

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5100BK Bluetooth-Stereo-Headset

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5100BK Bluetooth-Stereo-Headset

25/12/2017

España

España

Voz bien, musica mal

Larga duración de la batería. Estupendo para podcast. Pero la música la ralentiza y suena rara.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5100BK Auriculares estéreo Bluetooth

Sim, recomendo este produto

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