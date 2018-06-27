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Descontinuado
SHB5100BK/00
Com clipe, sem fios
Inclui dongle de Bluetooth com clipe, ideal para música e chamadas em movimento. Os micro diafragmas ultra eficientes oferecem música e chamadas nítidas.
Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada
Auricular
O emparelhamento fácil via NFC permite-lhe ligar os auriculares Bluetooth a qualquer dispositivo com Bluetooth – com um simples toque.
Os altifalantes pequenos e eficientes para auriculares Philips asseguram uma adaptação exacta e proporcionam um som preciso com graves poderosos, ideais para o seu prazer de audição.
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Qualvoll
27/06/2018
Deutschland
Bewertung
top Produkt und sehr gute Leistung. Sehr Benutzer freundlich und handlich
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB5100BK Bluetooth-Stereo-Headset
Sim, recomendo este produto
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jorgeresca
25/12/2017
España
Voz bien, musica mal
Larga duración de la batería. Estupendo para podcast. Pero la música la ralentiza y suena rara.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB5100BK Auriculares estéreo Bluetooth
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