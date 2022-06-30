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Descontinuado

Auscultadores hi-fi sem fios

SHC8535/10

4

| (55) Críticas

Liberdade sem fios, som límpido

Liberdade para desfrutar de música em casa. Com a reprodução de som Hi-Fi, estes auscultadores estéreo Philips SHC8535/10 são perfeitos para uma utilização cómoda.

Ver todos os benefícios

Liberdade sem fios, som límpido

  • Diafragmas de 40 mm/posterior fechada

  • Over-ear

  • Protecções suaves para os ouvidos

A sintonização automática cómoda garante a melhor recepção

3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves

Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.

Almofadas suaves, pré-moldadas para os ouvidos asseguram uma adaptação confortável

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

55

Críticas

30/06/2022

España

España

Fantásticos

No me explico cómo han dejado de fabricar estos auriculares, no he encontrado otros igual. Me han durado unos 8 años, haciendo uso a diario, después he comprado varios que o no se sujetan bien o se deterioran enseguida. De los nuevos de Philips, no me gusta el sistema de doble diadema.

Pontos positivos

Son de muy buena calidad y suraderos

Pontos negativos

Nada

Esta avaliação foi feita para SHC8535 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Data de utilização 2020-06-29

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Data de utilização 2020-06-29

05/03/2017

España

España

Un producto excelente

Lo tengo hace mas 6 años. Nunca un problema. Calidad de sonido bastante bien trabajado y que es muy nitido y claro.

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10/01/2015

España

España

Buena Compra

Buen producto y muy recomendable calidad precio facil manejo y muy comodo

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