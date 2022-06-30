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Descontinuado
SHC8535/10
Liberdade sem fios, som límpido
Liberdade para desfrutar de música em casa. Com a reprodução de som Hi-Fi, estes auscultadores estéreo Philips SHC8535/10 são perfeitos para uma utilização cómoda.
Diafragmas de 40 mm/posterior fechada
Over-ear
Protecções suaves para os ouvidos
Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.
4.0
de 5
55
Críticas
San Canuto
30/06/2022
España
Fantásticos
No me explico cómo han dejado de fabricar estos auriculares, no he encontrado otros igual. Me han durado unos 8 años, haciendo uso a diario, después he comprado varios que o no se sujetan bien o se deterioran enseguida. De los nuevos de Philips, no me gusta el sistema de doble diadema.
Pontos positivos
Son de muy buena calidad y suraderos
Pontos negativos
Nada
Esta avaliação foi feita para SHC8535 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Data de utilização 2020-06-29
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Data de utilização 2020-06-29
Papapan
05/03/2017
España
Un producto excelente
Lo tengo hace mas 6 años. Nunca un problema. Calidad de sonido bastante bien trabajado y que es muy nitido y claro.
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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San46
10/01/2015
España
Buena Compra
Buen producto y muy recomendable calidad precio facil manejo y muy comodo
Sim, recomendo este produto
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