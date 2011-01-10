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Descontinuado

Auscultadores digitais sem fios

SHD8600/10

3.3

| (28) Críticas

Música sem fios

Liberdade para desfrutar de TV e música por toda a casa com estes auscultadores. A transmissão digital proporciona uma recepção sem falhas e uma boa reprodução do som. As protecções rotativas para as orelhas e aro para a cabeça com interior auto-ajustável oferecerem adaptação e conforto extras.

Ver todos os benefícios

Auscultadores leves e confortáveis

Música sem fios

Altifalantes de sintonização acústica para qualidade sonora assombrosa

Altifalantes com sintonização acústica para produzir um som puro e equilibrado com uma nitidez e uma precisão incríveis, tanto nos tons agudos como nos graves profundos.

Guarde o receptor na prática estação de base

Guarde o receptor na prática estação de base

A estação de base permite guardar, de forma prática e personalizada, o seu receptor quando não estiver em uso e, nalguns modelos, serve também para carregá-lo.

Funcionalidade de carregamento

Funcionalidade de carregamento

A funcionalidade de carregamento rápido e inteligente permite carregar as pilhas em pouco tempo. A carga restante é determinada por um circuito interno, pelo que a tensão de entrada é optimizada para um carregamento rápido e a vida útil das pilhas é maximizada.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

28

Críticas

10/01/2011

España

España

SHD8600/10 GRAN COMPRA

COMENTAR QUE SE TRATA DE UN PRODUCTO INMEJORABLE Y MUY RECOMENDABLE. GRAN CALIDAD DE SONIDO SIN NINGÚN TIPO DE DISTORSION.

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02/05/2020

Deutschland

Deutschland

Top Kopfhörer super Klang

Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt

Pontos positivos

Klang, Reichweite, Preis

Pontos negativos

Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab

Esta avaliação foi feita para SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Data de utilização 2018-05-02

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Data de utilização 2018-05-02

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.

Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.

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