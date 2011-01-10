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Descontinuado
SHD8600/10
Música sem fios
Liberdade para desfrutar de TV e música por toda a casa com estes auscultadores. A transmissão digital proporciona uma recepção sem falhas e uma boa reprodução do som. As protecções rotativas para as orelhas e aro para a cabeça com interior auto-ajustável oferecerem adaptação e conforto extras.
Altifalantes com sintonização acústica para produzir um som puro e equilibrado com uma nitidez e uma precisão incríveis, tanto nos tons agudos como nos graves profundos.
A estação de base permite guardar, de forma prática e personalizada, o seu receptor quando não estiver em uso e, nalguns modelos, serve também para carregá-lo.
A funcionalidade de carregamento rápido e inteligente permite carregar as pilhas em pouco tempo. A carga restante é determinada por um circuito interno, pelo que a tensão de entrada é optimizada para um carregamento rápido e a vida útil das pilhas é maximizada.
3.3
de 5
28
Críticas
anitacastle
10/01/2011
España
SHD8600/10 GRAN COMPRA
COMENTAR QUE SE TRATA DE UN PRODUCTO INMEJORABLE Y MUY RECOMENDABLE. GRAN CALIDAD DE SONIDO SIN NINGÚN TIPO DE DISTORSION.
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Esta avaliação foi feita para SHD8600 Auriculares digitales inalámbricos
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Biba65
02/05/2020
Deutschland
Top Kopfhörer super Klang
Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt
Pontos positivos
Klang, Reichweite, Preis
Pontos negativos
Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab
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Data de utilização 2018-05-02
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Data de utilização 2018-05-02
Wollmaus
26/11/2015
Deutschland
Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.
Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.
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