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Descontinuado

Auscultadores para crianças

SHK1030/00

4.7

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

Desenhado para crianças

Especialmente para mini apreciadores de música com uma grande paixão pela música em movimento, os auscultadores SHK1030 da Philips foram concebidos para crianças em crescimento. Isto significa uma adaptação sempre perfeita e confortável, com o volume adaptado especialmente a um limite seguro de 85 dB

Ver todos os benefícios

Tamanho adaptado para crianças, volume máximo limitado

Desenhado para crianças

  • On-ear

  • Azul e verde

Aro para a cabeça ajustável e ergonómico cresce com a criança

Aro para a cabeça ajustável e ergonómico cresce com a criança

O aro para a cabeça simples e ergonómico é totalmente ajustável para se adaptar confortavelmente à cabeça de qualquer criança e para crescer com ela.

Volume máximo limitado a 85 dB para um entretenimento musical seguro

Os auscultadores para crianças permitem-lhe ter a certeza de que os níveis de volume são adequados para a sua criança. O volume está ajustado para um limite máximo de 85 dB, proporcionando um entretenimento seguro.

Diafragmas dos altifalantes em neodímio de 32 mm para som puro e equilibrado

Diafragmas dos altifalantes em neodímio de 32 mm para som puro e equilibrado

O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta de graves e qualidade de som pura e equilibrada.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

28/06/2011

France

France

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Esta avaliação foi feita para SHK1030 Casque pour enfants

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHK1030 Casque pour enfants

20/05/2012

Nederland

Nederland

Super voor kinderen, met geluidscontrole

Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.

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Esta avaliação foi feita para SHK1030 Kids headphones

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Esta avaliação foi feita para SHK1030 Kids headphones

21/12/2011

Nederland

Nederland

Leuk kleurrijk ding

Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.

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Esta avaliação foi feita para SHK1030 Kids headphones

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Esta avaliação foi feita para SHK1030 Kids headphones

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