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Descontinuado
Desenhado para crianças
Especialmente para mini apreciadores de música com uma grande paixão pela música em movimento, os auscultadores SHK1030 da Philips foram concebidos para crianças em crescimento. Isto significa uma adaptação sempre perfeita e confortável, com o volume adaptado especialmente a um limite seguro de 85 dB
On-ear
Azul e verde
O aro para a cabeça simples e ergonómico é totalmente ajustável para se adaptar confortavelmente à cabeça de qualquer criança e para crescer com ela.
Os auscultadores para crianças permitem-lhe ter a certeza de que os níveis de volume são adequados para a sua criança. O volume está ajustado para um limite máximo de 85 dB, proporcionando um entretenimento seguro.
O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta de graves e qualidade de som pura e equilibrada.
4.7
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
pasebval
28/06/2011
France
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHK1030 Casque pour enfants
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Esta avaliação foi feita para SHK1030 Casque pour enfants
Cor1999
20/05/2012
Nederland
Super voor kinderen, met geluidscontrole
Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHK1030 Kids headphones
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peterv38
21/12/2011
Nederland
Leuk kleurrijk ding
Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHK1030 Kids headphones
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