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Descontinuado
Um desempenho de qualidade
Procura a combinação perfeita de desempenho, conforto e qualidade? Estes auscultadores over-ear com parte posterior aberta foram concebidos para elevar a sua audição em casa. Obtém um som excelente, uma construção de alta qualidade e ligações de cabos banhadas a ouro.
Diafragmas em neodímio de 50 mm
Design com parte posterior aberta
Cabo amovível de 3 m
Sinta a música. Diafragmas de 50 mm perfeitamente afinados fornecem graves nítidos, gama média equilibrada e altas frequências puras. Os diafragmas foram concebidos para se adaptarem ao formato natural dos ouvidos, garantindo que não perde nenhum detalhe.
O aro para a cabeça é reforçado com aço resistente, adicionando a quantidade certa de tensão para um ajuste seguro. A almofada do aro para a cabeça de dupla camada proporciona um conforto autêntico e as almofadas respiráveis das proteções dos ouvidos são perfeitas para sessões de audição prolongadas.
Mergulhe nos seus álbuns preferidos no seu dispositivo inteligente, sistema em casa, televisor ou computador portátil. O cabo incluído possui um adaptador de entrada de áudio de 6,3 para 3,5 mm banhado a ouro para obter a melhor ligação durante a audição em equipamento adequado para audiófilos.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
giosy
04/04/2024
Italia
spettacolari x il prezzo
posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....
Pontos positivos
soundstage eccellente, dettagli meravigliosi
Pontos negativos
rumore plasticoso qunado si muovono
Esta avaliação foi feita para SHP9600 Cuffie over ear
Data de utilização 2023-04-04
Esta avaliação foi feita para SHP9600 Cuffie over ear
Data de utilização 2023-04-04
UrbanSteel
12/06/2023
Nederland
Comprador verificado
Koptelefoon die niet je oren afkneld.
Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.
Pontos positivos
Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid
Pontos negativos
Geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Data de utilização 2022-05-12
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Data de utilização 2022-05-12
A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.