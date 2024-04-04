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Descontinuado

Auscultadores over-ear

SHP9600/00

5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Um desempenho de qualidade

Procura a combinação perfeita de desempenho, conforto e qualidade? Estes auscultadores over-ear com parte posterior aberta foram concebidos para elevar a sua audição em casa. Obtém um som excelente, uma construção de alta qualidade e ligações de cabos banhadas a ouro.

Ver todos os benefícios

Um desempenho de qualidade

  • Diafragmas em neodímio de 50 mm

  • Design com parte posterior aberta

  • Cabo amovível de 3 m

Design com parte posterior aberta. Som fantástico

Design com parte posterior aberta. Som fantástico

Sinta a música. Diafragmas de 50 mm perfeitamente afinados fornecem graves nítidos, gama média equilibrada e altas frequências puras. Os diafragmas foram concebidos para se adaptarem ao formato natural dos ouvidos, garantindo que não perde nenhum detalhe.

Excelente conforto e durabilidade

Excelente conforto e durabilidade

O aro para a cabeça é reforçado com aço resistente, adicionando a quantidade certa de tensão para um ajuste seguro. A almofada do aro para a cabeça de dupla camada proporciona um conforto autêntico e as almofadas respiráveis das proteções dos ouvidos são perfeitas para sessões de audição prolongadas.

Para ligar a qualquer fonte. Desde o telemóvel a um amplificador de auscultadores

Para ligar a qualquer fonte. Desde o telemóvel a um amplificador de auscultadores

Mergulhe nos seus álbuns preferidos no seu dispositivo inteligente, sistema em casa, televisor ou computador portátil. O cabo incluído possui um adaptador de entrada de áudio de 6,3 para 3,5 mm banhado a ouro para obter a melhor ligação durante a audição em equipamento adequado para audiófilos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

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3
2
1

04/04/2024

Italia

Italia

spettacolari x il prezzo

posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....

Pontos positivos

soundstage eccellente, dettagli meravigliosi

Pontos negativos

rumore plasticoso qunado si muovono

Esta avaliação foi feita para SHP9600 Cuffie over ear

Data de utilização 2023-04-04

Esta avaliação foi feita para SHP9600 Cuffie over ear

Data de utilização 2023-04-04

12/06/2023

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Koptelefoon die niet je oren afkneld.

Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.

Pontos positivos

Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid

Pontos negativos

Geen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Data de utilização 2022-05-12

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2022-05-12

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