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Descontinuado
SHQ1305WS/00
Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare
Consiga um novo recorde pessoal com os auscultadores Actionfit SHQ1305 com peso pluma. Resistentes à transpiração e à chuva, estes auscultadores robustos garantem graves potentes e uma adaptação perfeita, graças aos diafragmas de alto desempenho e a um bloqueio de estabilidade em forma de C.
Diafragmas de 8,6 mm/posterior aberta
Auricular
Pesando apenas 5,7 g, estes auriculares desportivos ActionFit são tão leves e confortáveis que irá esquecer-se de que ainda os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir aos últimos quilómetros mais duros.
Os auriculares ActionFit incluem um grampo de cabo, para que o mesmo não o atrapalhe enquanto tenta ultrapassar os seus limites.
4.3
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
polmartin14
05/06/2017
España
Comprador verificado
Fidelidad y buen sonido
Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.
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Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono
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Cour
07/06/2015
France
Tester pendant les runningdays 2015
J ai testé ce casque pendant les runningdays. Le son est bon. Il ne bouge pas et on ne le sens presque pas. Idéale pour les porteurs de lunette.
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Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic
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philippe2015
31/05/2015
France
Utilisation pendant les running days du Figaro 2015
J'ai été fort impressionné par la qualité des écouteurs Action Fit lors de leur utilisation à l'occasion des Running days du Figaro 2015. Ils sont d'un excellent maintien des écouteurs sans aucune gène et le son est très bon. Je recommande à tous ceux qui cherche un produit léger et sans gène pendant la course.
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