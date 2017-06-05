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Descontinuado

ActionFitAuscultadores desportivos com microfone

SHQ1305WS/00

4.3

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare

Consiga um novo recorde pessoal com os auscultadores Actionfit SHQ1305 com peso pluma. Resistentes à transpiração e à chuva, estes auscultadores robustos garantem graves potentes e uma adaptação perfeita, graças aos diafragmas de alto desempenho e a um bloqueio de estabilidade em forma de C.

Ver todos os benefícios

Adaptação segura e ultra leve

Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare

  • Diafragmas de 8,6 mm/posterior aberta

  • Auricular

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

Design ultra leve de 5,7 g que proporciona o máximo conforto

Design ultra leve de 5,7 g que proporciona o máximo conforto

Pesando apenas 5,7 g, estes auriculares desportivos ActionFit são tão leves e confortáveis que irá esquecer-se de que ainda os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir aos últimos quilómetros mais duros.

Grampo de cabo incluído para treinos sem emaranhamentos

Grampo de cabo incluído para treinos sem emaranhamentos

Os auriculares ActionFit incluem um grampo de cabo, para que o mesmo não o atrapalhe enquanto tenta ultrapassar os seus limites.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

05/06/2017

España

España

Comprador verificado

Fidelidad y buen sonido

Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono

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07/06/2015

France

France

Tester pendant les runningdays 2015

J ai testé ce casque pendant les runningdays. Le son est bon. Il ne bouge pas et on ne le sens presque pas. Idéale pour les porteurs de lunette.

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Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic

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31/05/2015

France

France

Utilisation pendant les running days du Figaro 2015

J'ai été fort impressionné par la qualité des écouteurs Action Fit lors de leur utilisation à l'occasion des Running days du Figaro 2015. Ils sont d'un excellent maintien des écouteurs sans aucune gène et le son est très bon. Je recommande à tous ceux qui cherche un produit léger et sans gène pendant la course.

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