Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare

Os Actionfit SHQ4305 com peso pluma são fabricados em borracha ultra leve, flexível e resistente à transpiração, assegurando uma adaptação tão perfeita que quererá continuar a usá-los muito depois de terminar o treino. Os seus graves ricos e profundos mantê-lo-ão sempre motivado.