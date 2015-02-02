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Descontinuado
SHQ4305WS/00
Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare
Os Actionfit SHQ4305 com peso pluma são fabricados em borracha ultra leve, flexível e resistente à transpiração, assegurando uma adaptação tão perfeita que quererá continuar a usá-los muito depois de terminar o treino. Os seus graves ricos e profundos mantê-lo-ão sempre motivado.
Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada
Fita para pescoço
Pesando apenas 11,4 g, estes auriculares desportivos ActionFit são tão leves e confortáveis que irá esquecer-se de que ainda os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir aos últimos quilómetros mais duros.
Os auriculares ActionFit incluem um grampo de cabo, para que o mesmo não o atrapalhe enquanto tenta ultrapassar os seus limites.
Críticas