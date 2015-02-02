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Descontinuado

Auscultadores desportivos com microfone

SHQ4305WS/00

Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare

Os Actionfit SHQ4305 com peso pluma são fabricados em borracha ultra leve, flexível e resistente à transpiração, assegurando uma adaptação tão perfeita que quererá continuar a usá-los muito depois de terminar o treino. Os seus graves ricos e profundos mantê-lo-ão sempre motivado.

Ver todos os benefícios

Adaptação segura e leve

Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare

  • Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada

  • Fita para pescoço

Design ultra leve de 11,4 g que proporciona o máximo conforto

Design ultra leve de 11,4 g que proporciona o máximo conforto

Pesando apenas 11,4 g, estes auriculares desportivos ActionFit são tão leves e confortáveis que irá esquecer-se de que ainda os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir aos últimos quilómetros mais duros.

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

Grampo de cabo incluído para treinos sem emaranhamentos

Grampo de cabo incluído para treinos sem emaranhamentos

Os auriculares ActionFit incluem um grampo de cabo, para que o mesmo não o atrapalhe enquanto tenta ultrapassar os seus limites.

Especificações técnicas

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Críticas

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