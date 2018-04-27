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Auscultadores

SHX10/00

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Sinta os graves, veja a batida.

Os auriculares HX1 da Philips permitem-lhe não só sentir os graves, como também vê-los. São a sua música – tornada visível. Concebidos para festas! Seja a luz no centro da festa com os seus auscultadores LED iluminados.

Ver todos os benefícios

Sinta os graves, veja a batida.

  • Diafragmas 8,6 mm/post. semi-fechada

  • Auricular

Até 6 horas de luz LED potente

Até 6 horas de luz LED potente

A porta Bass Reflex melhora os graves

A porta Bass Reflex melhora os graves

A porta Bass Reflex melhora os graves através da saída de ar, melhorando a eficiência do sistema a baixas frequências.

Controle a visibilidade da música com o botão LED

Controle a visibilidade da música facilmente com o botão deslizante LED na caixa da bateria no fio.

Especificações técnicas

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Críticas

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27/04/2018

Sverige

Sverige

Bra LED-hörlurar, saknar bara volymkontroll & mikrofon.

Köpte precis hörlurarrna. De funkar väldigt bra med LED-ljusen samt ljudet. Däremot saknas det bara volymkontroll och mikrofon, hade det funnits så hade det varit de bästa hörlurarna jag köpt!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHX10 Hörlurar

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Esta avaliação foi feita para SHX10 Hörlurar

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