Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Sinta os graves, veja a batida.
Os auriculares HX1 da Philips permitem-lhe não só sentir os graves, como também vê-los. São a sua música – tornada visível. Concebidos para festas! Seja a luz no centro da festa com os seus auscultadores LED iluminados.
Diafragmas 8,6 mm/post. semi-fechada
Auricular
A porta Bass Reflex melhora os graves através da saída de ar, melhorando a eficiência do sistema a baixas frequências.
Controle a visibilidade da música facilmente com o botão deslizante LED na caixa da bateria no fio.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
WeirdFragments
27/04/2018
Sverige
Bra LED-hörlurar, saknar bara volymkontroll & mikrofon.
Köpte precis hörlurarrna. De funkar väldigt bra med LED-ljusen samt ljudet. Däremot saknas det bara volymkontroll och mikrofon, hade det funnits så hade det varit de bästa hörlurarna jag köpt!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHX10 Hörlurar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHX10 Hörlurar