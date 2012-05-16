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Descontinuado
SPH8608/12
Redescubra a magia de partilhar histórias
Com um álbum de fotografias, pode redescobrir a magia de partilhar histórias. Este tem o poder de fazer as pessoas rir, estremecer, chorar ou sorrir - sem dizer uma única palavra. Por isso, pegue, veja e passe.
20,3 cm (8")
Controlo de margem táctil
Um temporizador activa e desactiva a PhotoFrame nas horas seleccionadas, reduzindo o consumo de energia a bem do ambiente e economizando até um terço dos custos de energia da PhotoFrame.
Esta estação de base actua simultaneamente como stand e como estação de carregamento da pilha. Uma vez carregada, a pilha incorporada tem uma autonomia de 2 horas, para poder partilhar as suas fotografias sem fios.
Os PhotoAlbums Philips são concebidos e fabricados de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
2.8
de 5
13
Críticas
TEC1979
16/05/2012
Italia
OTTIMO PRODOTTO
BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !
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Nick54
26/10/2013
Italia
buon prodotto migliorabile nel software di gestione
Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.
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lupo73
15/05/2012
Italia
bello e semplice
semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo
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