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Descontinuado

Álbum de fotografias digital

SPH8608/12

2.8

| (13) Críticas

Redescubra a magia de partilhar histórias

Com um álbum de fotografias, pode redescobrir a magia de partilhar histórias. Este tem o poder de fazer as pessoas rir, estremecer, chorar ou sorrir - sem dizer uma única palavra. Por isso, pegue, veja e passe.

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Álbum de fotografias digital

Redescubra a magia de partilhar histórias

  • 20,3 cm (8")

  • Controlo de margem táctil

Ligar/desligar automático do ecrã a horas predefinidas para economizar energia

Um temporizador activa e desactiva a PhotoFrame nas horas seleccionadas, reduzindo o consumo de energia a bem do ambiente e economizando até um terço dos custos de energia da PhotoFrame.

Estação de base de carregamento da pilha fácil de utilizar

Esta estação de base actua simultaneamente como stand e como estação de carregamento da pilha. Uma vez carregada, a pilha incorporada tem uma autonomia de 2 horas, para poder partilhar as suas fotografias sem fios.

PhotoAlbum com design ecológico

Os PhotoAlbums Philips são concebidos e fabricados de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.8

de 5

13

Críticas

16/05/2012

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !

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Esta avaliação foi feita para SPH8608 Album fotografico digitale

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26/10/2013

Italia

Italia

buon prodotto migliorabile nel software di gestione

Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.

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15/05/2012

Italia

Italia

bello e semplice

semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo

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