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SPT6607W/16
Comodidade sem fios, design compacto
A combinação Series 6000 da Philips inclui 3200 DPI ajustáveis, ligação Bluetooth prática e apoio confortável para as mãos. Trabalhe sem problemas em 3 dispositivos, incluindo qualquer computador, tablet e smartphone.
Sem fios; 2,4 GHz
Bluetooth 3.0/5.0
Apoio para as mãos amovível
Até 3200 DPI (ajustáveis)
Críticas