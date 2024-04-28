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6000 seriesCombinação de teclado e rato sem fios

SPT6607W/16

Comodidade sem fios, design compacto

A combinação Series 6000 da Philips inclui 3200 DPI ajustáveis, ligação Bluetooth prática e apoio confortável para as mãos. Trabalhe sem problemas em 3 dispositivos, incluindo qualquer computador, tablet e smartphone.

Ver todos os benefícios

Comodidade sem fios, design compacto

  • Sem fios; 2,4 GHz

  • Bluetooth 3.0/5.0

  • Apoio para as mãos amovível

  • Até 3200 DPI (ajustáveis)

Seguimento ótico de alta definição para um controlo suave

Seguimento ótico de alta definição para um controlo suave

O design confortável e ergonómico do rato proporciona uma sensação fantástica

O design confortável e ergonómico do rato proporciona uma sensação fantástica

As teclas têm uma vida útil de milhões de digitações para proporcionar uma maior durabilidade

As teclas têm uma vida útil de milhões de digitações para proporcionar uma maior durabilidade

Especificações técnicas

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