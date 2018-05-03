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Descontinuado
Spotify em todas as divisões
Desfrute de um som autêntico de forma conveniente com 4 diafragmas para audiófilos e o Spotify Connect. Reproduza o Spotify em qualquer altifalante utilizando a aplicação Spotify como um telecomando, amplie o seu sistema sem fios a qualquer divisão e prima o botão de reprodução para recomeçar onde parou.
Spotify Connect
MultiRoom
Basta premir o botão para reproduzir
Os botões de controlo práticos (reproduzir/pausa, aumentar/diminuir volume, anterior/seguinte) permitem-lhe aceder aos comandos de que necessita, sem ter de procurar numa aplicação. Depois de seleccionar um álbum, uma lista de música ou uma estação, pode avançar faixas, repetir músicas ou colocar em pausa com apenas um toque num botão.
A aplicação Philips SpeakerSet Multiroom Manager ajuda-o a configurar e gerir facilmente os seus altifalantes Multiroom Spotify da Philips. Basta ligar o seu novo altifalante Multiroom Spotify da Philips à sua rede doméstica sem fios. Se tiver vários altifalantes, utilize a aplicação para agrupar os altifalantes para desfrutar de uma flexibilidade Multiroom.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.0
de 5
16
Críticas
80%
recomendam este produto
Pixy
03/05/2018
United Kingdom
Brilliant quality music all around the house!
I have three of these. A 750 downstairs in the kitchen, a 700 in the living room and in the bedroom. I have them linked into groups so can have music all around the house and they are so easy to use from my iphone and ipad. Wouldn't be without them!
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Esta avaliação foi feita para SW750M Spotify multiroom speaker
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therecords
29/12/2015
Deutschland
TOP Produkt
Dieser Multiboom Lautsprecher von Philips ist ein echtes TOP-Produkt. TOP Sound und easy einzurichten. Diesen Lautsprecher kann ich nur jedem empfehlen, der Spotify inkl. Premium-Account nutzt.
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Esta avaliação foi feita para SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher
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Brabander
09/07/2015
België
Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetappararaat
Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetapparaat: Van Espresso, Lungo tot gewone filterkoffie. Zet lekkere koffie, met gemakkelijke bediening, reiniging en mooi design
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É necessária uma conta Spotify Premium para este altifalante.