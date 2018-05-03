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Descontinuado

Altifalante Multiroom Spotify

SW750M/12

4

| (16) Críticas | 80% recomendam este produto

Spotify em todas as divisões

Desfrute de um som autêntico de forma conveniente com 4 diafragmas para audiófilos e o Spotify Connect. Reproduza o Spotify em qualquer altifalante utilizando a aplicação Spotify como um telecomando, amplie o seu sistema sem fios a qualquer divisão e prima o botão de reprodução para recomeçar onde parou.

Ver todos os benefícios

Spotify em todas as divisões

  • Spotify Connect

  • MultiRoom

  • Basta premir o botão para reproduzir

Mudar de uma divisão (altifalante A) para outra (altifalante B)

Botões de acesso directo - não requer nenhuma aplicação, para um controlo mais fácil

Botões de acesso directo - não requer nenhuma aplicação, para um controlo mais fácil

Os botões de controlo práticos (reproduzir/pausa, aumentar/diminuir volume, anterior/seguinte) permitem-lhe aceder aos comandos de que necessita, sem ter de procurar numa aplicação. Depois de seleccionar um álbum, uma lista de música ou uma estação, pode avançar faixas, repetir músicas ou colocar em pausa com apenas um toque num botão.

Aplicação fornecida da Philips para simplificar a configuração sem fios de altifalantes

Aplicação fornecida da Philips para simplificar a configuração sem fios de altifalantes

A aplicação Philips SpeakerSet Multiroom Manager ajuda-o a configurar e gerir facilmente os seus altifalantes Multiroom Spotify da Philips. Basta ligar o seu novo altifalante Multiroom Spotify da Philips à sua rede doméstica sem fios. Se tiver vários altifalantes, utilize a aplicação para agrupar os altifalantes para desfrutar de uma flexibilidade Multiroom.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

16

Críticas

80%

recomendam este produto

03/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant quality music all around the house!

I have three of these. A 750 downstairs in the kitchen, a 700 in the living room and in the bedroom. I have them linked into groups so can have music all around the house and they are so easy to use from my iphone and ipad. Wouldn't be without them!

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29/12/2015

Deutschland

Deutschland

TOP Produkt

Dieser Multiboom Lautsprecher von Philips ist ein echtes TOP-Produkt. TOP Sound und easy einzurichten. Diesen Lautsprecher kann ich nur jedem empfehlen, der Spotify inkl. Premium-Account nutzt.

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09/07/2015

België

België

Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetappararaat

Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetapparaat: Van Espresso, Lungo tot gewone filterkoffie. Zet lekkere koffie, met gemakkelijke bediening, reiniging en mooi design

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Avisos legais

  1. É necessária uma conta Spotify Premium para este altifalante.