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Descontinuado

Cabo estéreo Y

SWA4527S/10

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Confie neste cabo para obter uma ligação de áudio fiável entre componentes. Liga o componente de áudio às colunas do recetor/de extensão.

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com este cabo estéreo Y

Experimente som de qualidade

  • 1,5 m

  • 3,5 mm(M) - 2 RCA(M)

Degradação do sinal minimizada pelos conectores banhados a ouro

Conectores de elevada qualidade que minimizam a perda do sinal.

Pega ergonómica antideslizante para utilização fácil

Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus componentes fácil e ergonomicamente confortável.

Ficha moldada para ligações seguras

As fichas moldadas asseguram ligações seguras entre os componentes e oferecem durabilidade alargada.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 191.1 kB
  • 18 June 2025

Manual do utilizador

  • PDF ficheiro, 114.4 kB
  • 26 November 2023

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