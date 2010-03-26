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Descontinuado
SWA4527S/10
Experimente som de qualidade
Confie neste cabo para obter uma ligação de áudio fiável entre componentes. Liga o componente de áudio às colunas do recetor/de extensão.
1,5 m
3,5 mm(M) - 2 RCA(M)
Conectores de elevada qualidade que minimizam a perda do sinal.
Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus componentes fácil e ergonomicamente confortável.
As fichas moldadas asseguram ligações seguras entre os componentes e oferecem durabilidade alargada.