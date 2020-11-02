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Descontinuado
SWV5551/00
Desfrute de imagens em ultra-alta definição
Desfrute de uma resolução 4K Ultra HD a 60 fps. O HDMI de alta velocidade suporta um sistema de áudio completo de 32 canais com uma taxa de amostragem de até 1536 kHz
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Suporta resoluções de vídeo até 4K ou UHD 2160p. Isto permite que a sua apresentação compita com os sistemas de cinema digitais utilizados em salas de cinema.
Experiência superior de visualização e gaming com um máximo de 60 fotogramas por segundo.
Conectores banhados a ouro para melhor condutividade através da redução da resistência dos contactos. Evitam também a deterioração dos conectores por oxidação.
Críticas