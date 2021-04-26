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Descontinuado

Cabo HDMI

SWV5633G/00

Cabo com certificação HDMI Premium

O cabo com certificação HDMI Premium fornece uma resolução 4K Ultra HD a 60 fps. O HDMI de alta velocidade suporta um sistema de áudio completo de 32 canais com uma taxa de amostragem de até 1536 kHz.

Ver todos os benefícios

4K Ultra HD de 60 Hz com Ethernet

Cabo com certificação HDMI Premium

  • 4K a 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 3 m

60 Hz (fotogramas por segundo)

Experiência superior de visualização e gaming com um máximo de 60 fotogramas por segundo.

Fio de cobre puro de 30 AWG para a melhor qualidade de imagem e som.

Qualidade do material usado - fio de cobre puro de 30 AWG para garantir a melhor ligação com perda mínima de dados.

Experiência 3D

Suporta todos os formatos de vídeo 3D, permitindo aplicações jogos e de cinema em casa 3D.

Especificações técnicas

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