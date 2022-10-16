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Cabo HDMI

SWV5733B/00

Desfrute de imagens em ultra-alta definição

Desfrute de uma resolução 4K Ultra HD a 60 fps. O cabo HDMI de alta velocidade com 3 metros de comprimento suporta um sistema de áudio completo de 32 canais com uma taxa de amostragem de até 1536 kHz.

Ver todos os benefícios

4K Ultra HD de 60 Hz com Ethernet

Desfrute de imagens em ultra-alta definição

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbps

  • 4K a 60 Hz

  • 3 m

60 Hz (fotogramas por segundo)

Experiência superior de visualização e gaming com um máximo de 60 fotogramas por segundo.

Experiência 3D

Suporta todos os formatos de vídeo 3D, permitindo aplicações jogos e de cinema em casa 3D.

Audio Return Channel (ARC)

Permite que um televisor ligado por HDMI com sintonizador incorporado envie dados áudio digitais para um sistema de áudio surround, eliminando a necessidade de um cabo áudio em separado.

Especificações técnicas

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