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SWV5733B/00
Desfrute de imagens em ultra-alta definição
Desfrute de uma resolução 4K Ultra HD a 60 fps. O cabo HDMI de alta velocidade com 3 metros de comprimento suporta um sistema de áudio completo de 32 canais com uma taxa de amostragem de até 1536 kHz.
HDMI 2.0
18 Gbps
4K a 60 Hz
3 m
Experiência superior de visualização e gaming com um máximo de 60 fotogramas por segundo.
Suporta todos os formatos de vídeo 3D, permitindo aplicações jogos e de cinema em casa 3D.
Permite que um televisor ligado por HDMI com sintonizador incorporado envie dados áudio digitais para um sistema de áudio surround, eliminando a necessidade de um cabo áudio em separado.
Críticas