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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SWV6001/00
Adaptador USB-C para HDMI de alta qualidade
Cabo adaptador USB-C para HDMI (fêmea) de alta qualidade. Com resolução 4K e cabo com 0,15 metros de comprimento.
Macho-fêmea
HDMI 2.0
A construção de qualidade utiliza apenas materiais topo de gama para criar produtos de durabilidade alargada.
Suporta resolução de vídeo até 4K (3840 x 2160) para proporcionar a melhor experiência de qualidade de imagem e de gaming.
Sente-se e desfrute de uma visualização superior com vídeo de 30 fotogramas por segundo. Proporciona-lhe uma experiência de visualização de TV mais fluída.
Críticas