ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia da embalagem
  • Imagem principal
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem principal

Descontinuado

Adaptador USB-C

SWV6021/00

Adaptador USB-C para HDMI e VGA de alta qualidade

Adaptador USB-C para HDMI (fêmea) e VGA de alta qualidade. Cabo com 0,15 metros de comprimento. A saída VGA suporta uma saída Full HD de 1920 x 1080p a 60 Hz. O HDMI suporta uma saída 4K*2K a 30 Hz extremamente nítida.

Ver todos os benefícios

Nitidez e som deslumbrantes

Adaptador USB-C para HDMI e VGA de alta qualidade

  • HDMI

  • VGA

Construção de qualidade

A construção de qualidade utiliza apenas materiais topo de gama para criar produtos de durabilidade alargada.

Resolução 4K (3840 x 2160)

Suporta resolução de vídeo até 4K (3840 x 2160) para proporcionar a melhor experiência de qualidade de imagem e de gaming.

Imagem suave com vídeo a 30 fotogramas por segundo, sinal de vídeo de 30 Hz

Sente-se e desfrute de uma visualização superior com vídeo de 30 fotogramas por segundo. Proporciona-lhe uma experiência de visualização de TV mais fluída.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis