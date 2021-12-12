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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SWV6021/00
Adaptador USB-C para HDMI e VGA de alta qualidade
Adaptador USB-C para HDMI (fêmea) e VGA de alta qualidade. Cabo com 0,15 metros de comprimento. A saída VGA suporta uma saída Full HD de 1920 x 1080p a 60 Hz. O HDMI suporta uma saída 4K*2K a 30 Hz extremamente nítida.
HDMI
VGA
A construção de qualidade utiliza apenas materiais topo de gama para criar produtos de durabilidade alargada.
Suporta resolução de vídeo até 4K (3840 x 2160) para proporcionar a melhor experiência de qualidade de imagem e de gaming.
Sente-se e desfrute de uma visualização superior com vídeo de 30 fotogramas por segundo. Proporciona-lhe uma experiência de visualização de TV mais fluída.
Críticas