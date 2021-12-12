Adaptador USB-C para HDMI e VGA de alta qualidade

Adaptador USB-C para HDMI (fêmea) e VGA de alta qualidade. Cabo com 0,15 metros de comprimento. A saída VGA suporta uma saída Full HD de 1920 x 1080p a 60 Hz. O HDMI suporta uma saída 4K*2K a 30 Hz extremamente nítida.