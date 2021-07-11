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Descontinuado
SWV6801/00
Cabo entrançado premium USB-C para USB-C
A porta USB-C Thunderbolt 3 suporta dispositivos com resolução 5K e uma largura de banda de 40 Gbps. Cabo premium com 1.5 metros de comprimento para maior flexibilidade durante o carregamento.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
1,5 m
Uma solução com um único cabo para o seu monitor USB-C que permite transferência de dados de vídeo ultrarrápida enquanto carrega o seu computador portátil.
Compatível com largura de banda USB 4.0 de alta velocidade de 40 Gbps.
Críticas