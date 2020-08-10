Regista-te e recebe £10 de desconto
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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SWV7015/10
Cabo com certificação HDMI Premium
O cabo com certificação HDMI Premium fornece uma resolução 4K Ultra HD a 60 fps. O HDMI de alta velocidade suporta um sistema de áudio completo de 32 canais com uma taxa de amostragem de até 1536 kHz
4K a 60 Hz
18 Gbps
1,5 m
Suporta resoluções de vídeo até 4K ou UHD 2160p. Isto permite que a sua apresentação compita com os sistemas de cinema digitais utilizados em salas de cinema.
Experiência superior de visualização e gaming com um máximo de 60 fotogramas por segundo.
Conectores banhados a ouro para uma ligação fiável.
Críticas