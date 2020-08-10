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Descontinuado

Cabo HDMI

SWV7015/10

Cabo com certificação HDMI Premium

O cabo com certificação HDMI Premium fornece uma resolução 4K Ultra HD a 60 fps. O HDMI de alta velocidade suporta um sistema de áudio completo de 32 canais com uma taxa de amostragem de até 1536 kHz

Ver todos os benefícios

4K Ultra HD de 60 Hz com Ethernet

Cabo com certificação HDMI Premium

  • 4K a 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 1,5 m

UHD 2160p (4K)

Suporta resoluções de vídeo até 4K ou UHD 2160p. Isto permite que a sua apresentação compita com os sistemas de cinema digitais utilizados em salas de cinema.

60 Hz (fotogramas por segundo)

Experiência superior de visualização e gaming com um máximo de 60 fotogramas por segundo.

Conectores banhados a ouro para uma ligação fiável.

Conectores banhados a ouro para uma ligação fiável.

Especificações técnicas

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