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Descontinuado

Cabo HDMI

SWV9030/10

8K Ultra HD a 60 Hz com HDR dinâmico

Desfrute de resolução 8K Ultra HD a 60 fps. HDR dinâmico para proporcionar o melhor contraste e uma imagem nítida com ação a alta velocidade. O canal de retorno de áudio melhorado suporta até 192 kHz com uma resolução de 24 bits.

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Desfrute de uma experiência de jogo fantástica

8K Ultra HD a 60 Hz com HDR dinâmico

  • 8K a 60 Hz

  • 48 Gbps

  • 3 m

UHD 4320p (8K)

Suporta resolução de vídeo até 8K UHD 4320p para proporcionar a melhor experiência de qualidade de imagem e de gaming.

60 Hz (fotogramas por segundo)

Experiência superior de visualização e gaming com um máximo de 60 fotogramas por segundo.

Fio de cobre puro de 28 AWG para a melhor qualidade de imagem e som.

Qualidade do material usado - fio de cobre puro de 28 AWG para garantir a melhor ligação com perda mínima de dados.

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