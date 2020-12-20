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Descontinuado
SWV9030/10
8K Ultra HD a 60 Hz com HDR dinâmico
Desfrute de resolução 8K Ultra HD a 60 fps. HDR dinâmico para proporcionar o melhor contraste e uma imagem nítida com ação a alta velocidade. O canal de retorno de áudio melhorado suporta até 192 kHz com uma resolução de 24 bits.
8K a 60 Hz
48 Gbps
3 m
Suporta resolução de vídeo até 8K UHD 4320p para proporcionar a melhor experiência de qualidade de imagem e de gaming.
Experiência superior de visualização e gaming com um máximo de 60 fotogramas por segundo.
Qualidade do material usado - fio de cobre puro de 28 AWG para garantir a melhor ligação com perda mínima de dados.
Críticas