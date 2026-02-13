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Descontinuado

1000 seriesAuriculares desportivos com microfone

TAA1009RD/10

4

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Do parque para a rua

Desfrute do momento com os auscultadores resistentes à transpiração que combinam com os seus movimentos com som nítido e graves energizantes. O design das abas laterais flexíveis mantém os auriculares no lugar e o cabo de 1,2 m tem o comprimento perfeito para poder manter o telemóvel no bolso.

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Do parque para a rua

  • Diafragmas de 12 mm para um som nítido

  • Abas laterais para um encaixe seguro

  • Cabo de 1,2 m

  • Resistência salpicos/transpiração IPX4

Som nítido, graves energizantes

Os diafragmas em neodímio de 12 mm estão perfeitamente afinados e fornecem um som nítido e as saídas de graves melhoram o desempenho dos graves. Os auriculares assentam confortavelmente na orelha, sem entrar no canal auditivo.

Auscultadores que se mantêm no lugar, independentemente do seu movimento

Os ganchos flexíveis e ergonómicos para as orelhas permitem-lhe ajustar estes auscultadores leves para um ajuste confortável e perfeitamente seguro. Pode movimentar-se livremente sem se preocupar com a queda dos seus auscultadores nesse momento crucial.

Comando no fio com 3 botões. Controle facilmente música e chamadas

O comando no fio com 3 botões incluído facilita a utilização destes auscultadores. Faça chamadas, navegue pelas listas de música e pergunte ao seu assistente de voz o que quiser: tudo isto sem tocar no seu smartphone.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
2
1

13/02/2026

Nederland

Nederland

Geweldig setje dat ik zoek!

Geweldige oordopjes! Eindelijk iets dat goed blijft zitten. Het geluid is prima en goed verstaanbaar voor mij. Dolgraag zou ik meer zulke setjes hebben, maar ze zijn er niet meer!

Pontos positivos

Past prima, duidelijk geluid bij telefoneren, makkelijk in gebruik

Pontos negativos

Niet meer te krijgen.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon

Date of Use 2025-01-13

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon

Date of Use 2025-01-13

21/06/2025

Nederland

Nederland

Goede pasvorm, matig geluid.

De pasvorm is erg fijn, eindelijk oordopjes die wel blijven zitten. Voor 5 euro is het natuurlijk niet realistisch om hele hoge verwachtingen te hebben, maar vergeleken met de Philips oortjes die ik eerst had (de kleine ronde die je echt in het oor drukt) hebben deze aanzienlijk slechter geluid. Het klinkt een beetje onderwater-achtig. Verder luister ik graag op een hoog volume, en waar de andere dit makkelijk konden, stellen deze ook een beetje teleur. Helaas waren de andere niet verkrijgbaar bij de action en reizen zonder muziek is echt een straf dus ik moest deze wel kopen. Niet perse een aanrader dus tenzij het geluid je niet heel veel uitmaakt.

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon

Date of Use 2025-05-21

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon

Date of Use 2025-05-21

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