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  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia do controlo remoto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Desenho lateral do conector
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
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Barra de som 2.1 com subwoofer sem fios

TAB5309/10

2.4

| (8) Críticas

Som melhor e mais profundo para todo o seu entretenimento

Dê vida a filmes e muito mais com esta potente barra de som e subwoofer sem fios. As explosões vão fazê-lo vibrar. A música ganhará vida. Os jogos tornam-se mais épicos. A sofisticada tecnologia de áudio cria uma experiência sonora envolvente, independentemente do que estiver a ver.

Ver todos os benefícios

Som melhor e mais profundo para todo o seu entretenimento

  • 2.1 canais, subwoofer sem fios

  • 240 W máx. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 canais. Subwoofer sem fios para graves mais profundos

2.1 canais. Subwoofer sem fios para graves mais profundos

Os 2.1 canais e a tecnologia de áudio envolvente elevam o som a novos patamares, enquanto o subwoofer compacto sem fios confere um impacto satisfatório aos efeitos e à música. Os quatro modos do equalizador permitem-lhe escolher um estilo de som adequado ao que está a ver — e as vozes tornam-se mais nítidas em qualquer modo se ativar a Melhoria dos diálogos.

DTS Virtual:X para um som 3D envolvente em qualquer divisão

DTS Virtual:X para um som 3D envolvente em qualquer divisão

A compatibilidade com o DTS Virtual:X transforma o som do seu televisor, trazendo-lhe uma experiência de som 3D virtual, independentemente do que estiver a passar no ecrã! Não precisa de colunas adicionais e funciona em qualquer divisão: ligue-o através do telecomando do SoundBar ou da aplicação Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Som cinematográfico em casa

Dolby Digital Plus. Som cinematográfico em casa

Desfrute de um lugar na primeira fila para todos os dramas que vê. Este SoundBar compatível com Dolby Digital Plus proporciona-lhe uma experiência de som surround sem necessidade de colunas adicionais. Irá ouvir, e sentir, a diferença.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.4

de 5

8

Críticas

4

31/10/2024

France

France

Très bon produit

Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.

Pontos positivos

Peu encombrant

Pontos negativos

Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Data de utilização 2024-09-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Data de utilização 2024-09-30

27/11/2024

Deutschland

Deutschland

Top Prokukt

Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM

Pontos positivos

Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse

Pontos negativos

Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Data de utilização 2024-10-27

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Data de utilização 2024-10-27

25/03/2026

España

España

Rectifico mi opinión

Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.

Pontos positivos

Precio asequible y buena construcción

Pontos negativos

Poca ecualización de sonido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Data de utilização 2025-11-25

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico

Data de utilização 2025-11-25

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