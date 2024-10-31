Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
TAB5309/10
Som melhor e mais profundo para todo o seu entretenimento
Dê vida a filmes e muito mais com esta potente barra de som e subwoofer sem fios. As explosões vão fazê-lo vibrar. A música ganhará vida. Os jogos tornam-se mais épicos. A sofisticada tecnologia de áudio cria uma experiência sonora envolvente, independentemente do que estiver a ver.
2.1 canais, subwoofer sem fios
240 W máx. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
Os 2.1 canais e a tecnologia de áudio envolvente elevam o som a novos patamares, enquanto o subwoofer compacto sem fios confere um impacto satisfatório aos efeitos e à música. Os quatro modos do equalizador permitem-lhe escolher um estilo de som adequado ao que está a ver — e as vozes tornam-se mais nítidas em qualquer modo se ativar a Melhoria dos diálogos.
A compatibilidade com o DTS Virtual:X transforma o som do seu televisor, trazendo-lhe uma experiência de som 3D virtual, independentemente do que estiver a passar no ecrã! Não precisa de colunas adicionais e funciona em qualquer divisão: ligue-o através do telecomando do SoundBar ou da aplicação Philips Home Entertainment.
Desfrute de um lugar na primeira fila para todos os dramas que vê. Este SoundBar compatível com Dolby Digital Plus proporciona-lhe uma experiência de som surround sem necessidade de colunas adicionais. Irá ouvir, e sentir, a diferença.
2.4
de 5
8
Críticas
Hubalpine
31/10/2024
France
Très bon produit
Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.
Pontos positivos
Peu encombrant
Pontos negativos
Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Data de utilização 2024-09-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Data de utilização 2024-09-30
Kino Man
27/11/2024
Deutschland
Top Prokukt
Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM
Pontos positivos
Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse
Pontos negativos
Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Data de utilização 2024-10-27
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer
Data de utilização 2024-10-27
25/03/2026
España
Rectifico mi opinión
Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.
Pontos positivos
Precio asequible y buena construcción
Pontos negativos
Poca ecualización de sonido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Data de utilização 2025-11-25
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Data de utilização 2025-11-25