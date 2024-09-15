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SoundBar 2.1

TAB6309/10

4.6

| (52) Críticas | 96% recomendam este produto

1 prémio

Perfil fino. Som rico e envolvente.

Com a sua tecnologia de áudio envolvente e um subwoofer sem fios ultracompacto, este SoundBar superelegante irá encher a sua sala, sem a dominar. Combina na perfeição com os televisores Ambilight para captar as emoções, independentemente do que estiver a ver.

Ver todos os benefícios

Perfil fino. Som rico e envolvente.

  • 2.1 canais, subwoofer sem fios

  • Máximo de 320 W, HDMI eARC

  • DTS Virtual: X

  • Dolby Atmos®

2,1 canais. Subwoofer sem fios para graves mais profundos

2,1 canais. Subwoofer sem fios para graves mais profundos

Os 2.1 canais e tecnologia de áudio envolvente trazem novos níveis de som, enquanto o subwoofer sem fios extremamente compacto confere uma qualidade aos efeitos e à música impressionante. Quatro modos de equalização permitem escolher um estilo de som que combine com o que está a ver. Além disso, se ativar a função de melhoria do diálogo, as vozes ficam mais claras em qualquer modo.

Design ultra-elegante, perfeito para televisores Ambilight baixos

Design ultra-elegante, perfeito para televisores Ambilight baixos

Este SoundBar tem um perfil de apenas 37 mm: cabe até debaixo de televisores Ambilight com suportes baixos, e os suportes de parede amovíveis (incluídos) oferecem-lhe várias possibilidades. O subwoofer potente e ultra-compacto é fácil de ocultar e pode posicioná-lo na vertical ou na horizontal.

DTS Virtual:X para um som 3D envolvente em qualquer divisão

DTS Virtual:X para um som 3D envolvente em qualquer divisão

A compatibilidade com o DTS Virtual:X transforma o som do seu televisor, trazendo-lhe uma experiência de som 3D virtual, independentemente do que estiver a passar no ecrã! Não precisa de colunas adicionais e funciona em qualquer divisão: ligue-o através do telecomando do SoundBar ou da aplicação Philips Home Entertainment.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de TPV_PBTAWARD70

Críticas

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4.6

de 5

52

Críticas

96%

recomendam este produto

2

15/09/2024

España

España

Recomendable

La barra de sonido Philips TAB6309 ha superado mis expectativas. El sonido es claro y potente, transformando por completo la experiencia al ver películas o escuchar música. El subwoofer inalámbrico ofrece unos graves profundos que realmente se sienten, lo que mejora aún más la calidad del audio. La instalación fue sencilla y se conecta fácilmente al televisor a través de HDMI ARC, lo cual es muy conveniente. Me gusta que también puedo conectarla vía Bluetooth para reproducir música desde el móvil sin problemas.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB6309 Barra de sonido 2.1

Data de utilização 2024-08-15

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB6309 Barra de sonido 2.1

Data de utilização 2024-08-15

11/09/2024

España

España

Un sonido espectacular

Estoy muy contento con la compra. Después de mucho tiempo buscando una barra de sonido asequible, finalmente decidí invertir un poco más y opté por este modelo de gama media de Philips. Si disfrutas viendo películas y series en casa, te aseguro que vale la pena. Ahora te comparto mi experiencia. La instalación es sencilla, solo necesitas elegir el tipo de cable que usarás y comprarlo aparte (No viene incluido). Puedes conectarla con jack, cable óptico, HDMI, y también por bluetooth, aunque este último tiene algo de retraso, por lo que no es ideal para la TV. Una vez conectada, lo recomendable es descargar la aplicación, enlazarla con la barra y realizar la actualización. Sí, este dispositivo se actualiza a través del móvil y te permite configurarlo desde ahí. El subwoofer se conecta de manera inalámbrica, lo que te permite colocarlo donde prefieras, siempre que haya un enchufe cerca. Con todo listo, disfrutarás del sonido Dolby. Es increíble cómo cambia la experiencia con un buen sistema de audio: los detalles que antes se perdían, como tormentas, explosiones o voces en la distancia, ahora se aprecian con claridad. Además, puedes ajustar parámetros como los graves y agudos según tu preferencia.

Pontos positivos

diseño muy cuidado y calidad de sonido excelente

Pontos negativos

Debería traer algún cable de conexión por el precio que tiene

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB6309 Barra de sonido 2.1

Data de utilização 2023-08-11

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB6309 Barra de sonido 2.1

Data de utilização 2023-08-11

09/09/2024

España

España

Espectacular el sonido

Calidad de sonido espectacular! Llevaba tiempo pensando en comprar mi primera barra de sonido y me he decantado por esta. De verdad, la diferencia de el sonido el brutal. Las películas se escuchan como si estuviera en el cine y la calidad del sonido al escuchar música es increíble. Conectarla me resultó bastante sencillo (es mi primera barra de sonido y no tenía mucha idea) pues super fácil! El subwoofer es inalámbrico por lo que puedes colocarlo en el lugar que desees ya que además es super compacto, incluso detrás de la tele lo puedes poner. Desde el mismo mando se enciende, no tienes complicaciones. Podemos ajustar los graves y agudos a nuestro gusto. En definitiva, estoy muy contenta con la compra.

Pontos positivos

Calidad del sonido

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB6309 Barra de sonido 2.1

Data de utilização 2024-08-09

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB6309 Barra de sonido 2.1

Data de utilização 2024-08-09

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