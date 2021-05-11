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Descontinuado

SoundBar 2.1 com subwoofer sem fios

TAB8405/10

3.9

| (34) Críticas

O som da primeira fila

Aumente o som de cada filme, evento desportivo e lista de música. Este elegante SoundBar com subwoofer sem fios e Dolby Atmos proporciona-lhe uma melhor resposta dos graves e vozes mais nítidas. Além disso, é fácil de incorporar numa configuração para várias divisões.

Ver todos os benefícios

O som da primeira fila

  • Subwoofer sem fios de 240 W (máx.)

  • Dolby Atmos®

  • Compatível com DTS Play-Fi

  • Liga-se aos assistentes de voz

Modo de equalização de estádio. Vai sentir-se como se estivesse lá

Sinta a emoção do desporto em direto, diretamente na sua sala de estar. O modo de equalização de estádio envolve-o no barulho ambiente da multidão, como se estivesse sentado no estádio! Vibre com todos os momentos cruciais e continue a ouvir os comentários cristalinos.

Liga-se aos seus dispositivos compatíveis com assistente de voz favoritos

Liga-se aos seus dispositivos compatíveis com assistente de voz favoritos

Peça aos dispositivos compatíveis com a Alexa ou a qualquer altifalante que funcione com o Google Assistant para reproduzir música através do SoundBar. Prefere a Siri? Este SoundBar funciona com Apple AirPlay 2 para que também lhe possa fazer perguntas. Aumente o volume da música. Salte faixas. Tudo isto num modo totalmente mãos livres.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Entrada ótica

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.9

de 5

34

Críticas

11/05/2021

United Kingdom

United Kingdom

An excellent all-round soundbar.

This is a fantastic soundbar which sounds superb out of the box. I had seen people complaining the display on the front is too bright, it can be turned down (or off completely) in the soundbar settings.

Pontos positivos

Sound, ascetics.

Pontos negativos

None yet.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Data de utilização 2021-04-11

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Data de utilização 2021-04-11

15/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent mid range soundbar

Brilliant sound stage, deep bass and excellent highs. Lacks a slight mid range punch out if the box as it doesn’t have a dedicated centre speaker, but can be fixed within the eq settings

Pontos positivos

Dolby atmos on a budget

Pontos negativos

Lacks midrange as doesn’t have a dedicated centre speaker

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Data de utilização 2021-03-15

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer

Data de utilização 2021-03-15

25/11/2023

France

France

Très bonne surprise 👍

Mon choix pour cette barre de son était évident,j'aime beaucoup les produits Phillips avec leurs défauts et leurs qualités,très bon son et largement assez puissant pour un appartement,le caisson de basse n'est régler qu'à moitié et ça décoiffe déjà 😍 Très bonne surprise et le recommande fortement sans hésiter 👍 Pas de DTS mais es-ce vraiment gênant pour une barre de son de cette gamme de prix ? Foncé sans hésitation👍😍

Pontos positivos

Qualité sonore

Pontos negativos

Pas de DTS

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB8505 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Data de utilização 2023-10-25

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB8505 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Data de utilização 2023-10-25

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