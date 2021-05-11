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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
TAB8405/10
O som da primeira fila
Aumente o som de cada filme, evento desportivo e lista de música. Este elegante SoundBar com subwoofer sem fios e Dolby Atmos proporciona-lhe uma melhor resposta dos graves e vozes mais nítidas. Além disso, é fácil de incorporar numa configuração para várias divisões.
Subwoofer sem fios de 240 W (máx.)
Dolby Atmos®
Compatível com DTS Play-Fi
Liga-se aos assistentes de voz
Sinta a emoção do desporto em direto, diretamente na sua sala de estar. O modo de equalização de estádio envolve-o no barulho ambiente da multidão, como se estivesse sentado no estádio! Vibre com todos os momentos cruciais e continue a ouvir os comentários cristalinos.
Peça aos dispositivos compatíveis com a Alexa ou a qualquer altifalante que funcione com o Google Assistant para reproduzir música através do SoundBar. Prefere a Siri? Este SoundBar funciona com Apple AirPlay 2 para que também lhe possa fazer perguntas. Aumente o volume da música. Salte faixas. Tudo isto num modo totalmente mãos livres.
3.9
de 5
34
Críticas
Sunset9
11/05/2021
United Kingdom
An excellent all-round soundbar.
This is a fantastic soundbar which sounds superb out of the box. I had seen people complaining the display on the front is too bright, it can be turned down (or off completely) in the soundbar settings.
Pontos positivos
Sound, ascetics.
Pontos negativos
None yet.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Data de utilização 2021-04-11
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Data de utilização 2021-04-11
AudioSpecialists
15/04/2021
United Kingdom
Excellent mid range soundbar
Brilliant sound stage, deep bass and excellent highs. Lacks a slight mid range punch out if the box as it doesn’t have a dedicated centre speaker, but can be fixed within the eq settings
Pontos positivos
Dolby atmos on a budget
Pontos negativos
Lacks midrange as doesn’t have a dedicated centre speaker
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Data de utilização 2021-03-15
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Data de utilização 2021-03-15
Comilao
25/11/2023
France
Très bonne surprise 👍
Mon choix pour cette barre de son était évident,j'aime beaucoup les produits Phillips avec leurs défauts et leurs qualités,très bon son et largement assez puissant pour un appartement,le caisson de basse n'est régler qu'à moitié et ça décoiffe déjà 😍 Très bonne surprise et le recommande fortement sans hésiter 👍 Pas de DTS mais es-ce vraiment gênant pour une barre de son de cette gamme de prix ? Foncé sans hésitation👍😍
Pontos positivos
Qualité sonore
Pontos negativos
Pas de DTS
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB8505 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Data de utilização 2023-10-25
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB8505 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil
Data de utilização 2023-10-25