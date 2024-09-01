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TAE2146WT/00
Graves dinâmicos
Diafragmas potentes de 10 mm para obter graves dinâmicos e som nítido. Microfone integrado no fio e botão para atender para facilitar a realização de chamadas.
Ficha USB-C
Diafragmas de 10 mm
Auscultadores com design posterior fechado
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Vtt18
01/09/2024
France
Très bon rapport qualité prix
Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!
Pontos positivos
Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.
Pontos negativos
Design un peu simple et vieillot.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Data de utilização 2024-08-01
Sim, recomendo este produto
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