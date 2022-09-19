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2000 seriesleitor de DVD

TAEP200/12

3.2

| (70) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto

Todo o entretenimento ao seu alcance, desde DVD até USB

Um leitor de sonho com uma qualidade de imagem realista e sem falhas, bem como capacidade para reproduzir praticamente todos os discos. O leitor de DVD Philips TAEP200 proporciona uma verdadeira experiência de entretenimento com música e filmes.

Ver todos os benefícios

Todo o entretenimento ao seu alcance, desde DVD até USB

  • USB 2.0

Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais

Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais

O CDA vídeo de 12 bits é um excelente conversor digital-analógico que preserva todos os pormenores de qualidade da imagem. Mostra as sombras subtis e uma graduação de cores mais suave, resultando numa imagem vibrante e natural. A limitação do CDA de 10 bits convencional é especialmente visível quando se utilizam grandes ecrãs e projectores.

Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Reproduza praticamente qualquer disco: quer seja CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ou DVD-RW. Experimente uma flexibilidade imbatível e a conveniência de reproduzir todos os seus discos num único dispositivo.

Ajuste do ecrã para desfrutar sempre de excelente visionamento

Ajuste do ecrã para desfrutar sempre de excelente visionamento

Independentemente do que estiver a ver, e em qualquer televisor, Ajuste do ecrã assegura que a imagem ocupa todo o ecrã. As barras pretas no topo e fundo do ecrã são eliminadas, sem necessitar de quaisquer ajustes manuais entediantes. Basta premir o botão Ajuste do ecrã, escolher o formato e desfrutar do seu filme em ecrã total

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.2

de 5

70

Críticas

19/09/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great product

Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.

Pontos positivos

Easy set up

Pontos negativos

None

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAEP200 DVD player

Data de utilização 2021-08-19

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAEP200 DVD player

Data de utilização 2021-08-19

27/12/2024

France

France

Comprador verificado

Très pratique, très compact

Lecteur très pratique, sortie HDMI, tient peu de place

Pontos positivos

Compact

Pontos negativos

Pas de prise ancienne Periitel ou scart

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAEP200 Lecteur DVD

Data de utilização 2023-11-27

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAEP200 Lecteur DVD

Data de utilização 2023-11-27

21/01/2024

France

France

Comprador verificado

Parfait pour mon usage

Je cherchais un lecteur dvd pour remplacer un appareil en panne. Cet appareil est simple, peu encombrant et me satisfait.

Pontos positivos

mini encombrement

Pontos negativos

aucun pour moi

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAEP200 Lecteur DVD

Data de utilização 2022-12-21

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAEP200 Lecteur DVD

Data de utilização 2022-12-21

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