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TAEP200/12
Todo o entretenimento ao seu alcance, desde DVD até USB
Um leitor de sonho com uma qualidade de imagem realista e sem falhas, bem como capacidade para reproduzir praticamente todos os discos. O leitor de DVD Philips TAEP200 proporciona uma verdadeira experiência de entretenimento com música e filmes.
USB 2.0
O CDA vídeo de 12 bits é um excelente conversor digital-analógico que preserva todos os pormenores de qualidade da imagem. Mostra as sombras subtis e uma graduação de cores mais suave, resultando numa imagem vibrante e natural. A limitação do CDA de 10 bits convencional é especialmente visível quando se utilizam grandes ecrãs e projectores.
Reproduza praticamente qualquer disco: quer seja CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ou DVD-RW. Experimente uma flexibilidade imbatível e a conveniência de reproduzir todos os seus discos num único dispositivo.
Independentemente do que estiver a ver, e em qualquer televisor, Ajuste do ecrã assegura que a imagem ocupa todo o ecrã. As barras pretas no topo e fundo do ecrã são eliminadas, sem necessitar de quaisquer ajustes manuais entediantes. Basta premir o botão Ajuste do ecrã, escolher o formato e desfrutar do seu filme em ecrã total
3.2
de 5
70
Críticas
Mason4315
19/09/2022
United Kingdom
Comprador verificado
Great product
Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.
Pontos positivos
Easy set up
Pontos negativos
None
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAEP200 DVD player
Data de utilização 2021-08-19
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAEP200 DVD player
Data de utilização 2021-08-19
Jeanmichel
27/12/2024
France
Comprador verificado
Très pratique, très compact
Lecteur très pratique, sortie HDMI, tient peu de place
Pontos positivos
Compact
Pontos negativos
Pas de prise ancienne Periitel ou scart
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAEP200 Lecteur DVD
Data de utilização 2023-11-27
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAEP200 Lecteur DVD
Data de utilização 2023-11-27
Rob13
21/01/2024
France
Comprador verificado
Parfait pour mon usage
Je cherchais un lecteur dvd pour remplacer un appareil en panne. Cet appareil est simple, peu encombrant et me satisfait.
Pontos positivos
mini encombrement
Pontos negativos
aucun pour moi
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAEP200 Lecteur DVD
Data de utilização 2022-12-21
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAEP200 Lecteur DVD
Data de utilização 2022-12-21
Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a apresentação comercial de HDMI e os logótipos de HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.