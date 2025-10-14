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Auscultadores sem fios

TAH1108BK/00

Mantenha a música por perto

Ande sempre na companhia da música que adora. Estes auscultadores on-ear sem fios proporcionam 15 horas de reprodução e som nítido. Os botões nas proteções dos ouvidos facilitam o controlo da música e das chamadas, e as proteções dos ouvidos dobram-se totalmente para uma arrumação fácil.

Ver todos os benefícios

Mantenha a música por perto

  • Diafragmas de 30 mm/posterior fechada

  • Bluetooth®

  • Fita leve para a cabeça

  • Totalmente dobrável

Até 15 horas de reprodução e carregamento rápido

É fácil emparelhar estes auscultadores on-ear Bluetooth, e pode obter até 15 horas de reprodução com um carregamento de 2 horas. Se começar a ficar sem bateria, um carregamento de 15 minutos permite manter a reprodução de música durante mais 3 horas.

Som nítido e cristalino

Os potentes diafragmas acústicos em neodímio de 30 mm proporcionam-lhe um som nítido, enquanto o design posterior fechado assegura um excelente isolamento de som. Desfrute de cada minuto das suas músicas sem que os outros ouçam o que está a ouvir.

Fáceis de usar. Utilização simples

As almofadas auriculares acolchoadas proporcionam um nível de conforto adicional durante as sessões de audição. Os botões no auricular permitem ajustar o volume, avançar ou colocar faixas em pausa, atender ou rejeitar chamadas e muito mais.

Especificações técnicas

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  1. A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.