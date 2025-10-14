Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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TAH1108BK/00
Mantenha a música por perto
Ande sempre na companhia da música que adora. Estes auscultadores on-ear sem fios proporcionam 15 horas de reprodução e som nítido. Os botões nas proteções dos ouvidos facilitam o controlo da música e das chamadas, e as proteções dos ouvidos dobram-se totalmente para uma arrumação fácil.
Diafragmas de 30 mm/posterior fechada
Bluetooth®
Fita leve para a cabeça
Totalmente dobrável
É fácil emparelhar estes auscultadores on-ear Bluetooth, e pode obter até 15 horas de reprodução com um carregamento de 2 horas. Se começar a ficar sem bateria, um carregamento de 15 minutos permite manter a reprodução de música durante mais 3 horas.
Os potentes diafragmas acústicos em neodímio de 30 mm proporcionam-lhe um som nítido, enquanto o design posterior fechado assegura um excelente isolamento de som. Desfrute de cada minuto das suas músicas sem que os outros ouçam o que está a ouvir.
As almofadas auriculares acolchoadas proporcionam um nível de conforto adicional durante as sessões de audição. Os botões no auricular permitem ajustar o volume, avançar ou colocar faixas em pausa, atender ou rejeitar chamadas e muito mais.
Críticas
A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.