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Descontinuado

6000 seriesAuscultadores over-ear sem fios

TAH6509BK/00

3.7

| (12) Críticas | 100% recomendam este produto

Imersão absoluta

A trabalhar ou a jogar, enfrente facilmente o dia a dia com estes auscultadores sem fios com cancelamento de ruído! O cancelamento de ruído adaptável e o ajuste confortável sobre a orelha mantêm-no imerso. Obtém um som rico e detalhado e uma definição de atraso reduzido para jogos e filmes.

Ver todos os benefícios

Imersão absoluta

  • Cancelamento de ruído Pro

  • Ajuste over-ear

  • Som natural. Função Dynamic Bass

  • Até 70 horas de reprodução

Deixe-se envolver pelo cancelamento de ruído Pro

Deixe-se envolver pelo cancelamento de ruído Pro

O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo,incluindo o vento,em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta,o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes,para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.

Leves,confortáveis,dobráveis e elegantes!

Leves,confortáveis,dobráveis e elegantes!

Os suportes redondos das proteções dos ouvidos e a estrutura elegante conferem a estes auscultadores over-ear uma sensação de estilo distinta. As almofadas das proteções dos ouvidos em espuma de memória mantêm o conforto durante as longas sessões de audição,enquanto as proteções dos ouvidos se dobram totalmente para dentro,para proporcionar uma arrumação fácil no bolso ou no saco.

Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass

Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass

Desfrute do som rico dos diafragmas de 40 mm e de um bom isolamento de ruído passivo do encaixe sobre a orelha. Para desfrutar das suas basslines favoritas em toda a sua amplitude sem aumentar o volume,basta ativar a função Dynamic Bass através do botão multifunções ou da aplicação Philips Headphones.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

12

Críticas

100%

recomendam este produto

28/04/2026

Suomi

Suomi

Philips tuote yllättää jälleen positiivisesti

Tuotteen hinta-laatu suhde erittäin hyvä, Philips yllättää jälleen positiivisesti. Uskomaton ääni ja monipuoliset säädöt tässä hintaluokassa. Suosittelen.

Pontos positivos

Todella laadukas ja monipuolinen tuote tässä hintaluokassa

Pontos negativos

Voi olla etten muista ottaa kuulokkeita pois koko päivänä kun puhelimen ja tietokoneen käyttö onnistuu yhtä aikaa erittäin sujuvasti, vaihtaminen puheluun ja takaisin tapahtuu erittäin sujuvasti.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAH6509BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Data de utilização 2026-04-27

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAH6509BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Data de utilização 2026-04-27

20/09/2024

Deutschland

Deutschland

"Top Kopfhörer

Diese kabellosen Kopfhörer mit Noise Cancelling sind ein echter Volltreffer! Das Adaptive Noise Cancelling funktioniert hervorragend und sorgt dafür, dass man sich vollkommen auf Spiele, Filme oder die Arbeit konzentrieren kann, ohne von der Außenwelt abgelenkt zu werden. Der bequeme Over-Ear-Sitz macht auch lange Nutzungssessions angenehm, ohne dass es drückt oder unbequem wird. Was den Klang betrifft, bin ich wirklich beeindruckt. Der Sound ist satt, detailreich und liefert eine großartige Qualität sowohl bei Spielen als auch beim Filmschauen. Besonders begeistert mich die geringe Verzögerung, die sich gerade beim Gaming bemerkbar macht – nichts stört den Spielfluss. Alles in allem bin ich voll und ganz überzeugt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach unschlagbar! Wer auf der Suche nach hochwertigen, komfortablen und leistungsstarken Kopfhörern ist, wird hier definitiv fündig. Absolut empfehlenswert!

Pontos positivos

Leicht und lange akkuzeit

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Data de utilização 2023-08-20

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Data de utilização 2023-08-20

14/09/2024

Deutschland

Deutschland

Top-Klang zum kleinen Preis

Der Klang und die Geräuschunterdrückung sind gut. Die Kopfhörer sind super bequem und leicht, ich kann sie stundenlang tragen, ohne dass ich mich unwohl fühle, was perfekt ist, denn früher habe ich immer Kopfhörer benutzt, die über die Ohren gehen, und das tat immer weh. Auch die Akkulaufzeit ist beeindruckend, sie hält fast eine Woche, ohne dass ich sie aufladen muss. Die Qualität ist gut und sehr widerstandsfähig. Der Nachteil, den ich bemerkt habe, wenn man sagen kann, was ich nicht getragen habe, sind die Knöpfe, die ich sehr zerbrechlich finde, abgesehen davon. Alles kombinieren Die Kopfhörer sind ein Kauf, mit dem ich sehr zufrieden bin, wenn man die Qualität und den Preis des Produkts bedenkt. Der Klang ist ausgezeichnet, die Geräuschunterdrückung funktioniert sehr gut und auch der Tragekomfort ist perfekt. Ich kann sie sehr empfehlen.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Data de utilização 2024-08-14

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Data de utilização 2024-08-14

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