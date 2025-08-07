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Descontinuado
TAK2000CT/00
Superseguros, superdivertidos!
Deixe os mais pequenos vibrar com estes auscultadores com fios coloridos! São leves, resistentes e têm o volume limitado para uma audição segura. Vieram amigos lá a casa? A partilha de áudio permite às crianças ligar os seus auscultadores em cadeia aos de um amigo, para poderem ouvir em conjunto.
Auscultadores supra-aurais com fios
Volume limitado a 85 dB
Personalizáveis. Partilha de áudio
Resistentes e dobráveis
Especialmente concebidos para proteger os ouvidos dos mais novos, estes auscultadores têm o volume limitado a 85 dB*. Música, desenhos animados, filmes, vídeos educativos: seja qual for a preferência, pode ficar descansado, sabendo que não ouvirão o som demasiado alto.
As conchas auriculares mais pequenas, com almofadas macias, tornam estes auscultadores leves confortáveis para as crianças. A banda para a cabeça acolchoada também se ajusta facilmente para um encaixe perfeito e possui pontos na parte posterior que ajudam as crianças a perceber a orientação correta para colocar os auscultadores.
O design multicolorido faz com que os auscultadores se destaquem pelas melhores razões — e as crianças podem personalizá-los com as suas próprias obras de arte! Basta levantar a janela transparente da concha auricular, adicionar os seus desenhos ou pinturas e voltar a encaixar a janela.
4.7
de 5
23
Críticas
94%
recomendam este produto
Kelly Ele
07/08/2025
Italia
Basiche ma accattivanti
Le cuffie sono molto basic, ma sono molto accattivanti per i bambini perche possono essere personalizzate a loro piacimento con il logo dei loro personaggi preferiti. Nella confezione sono già inclusi 2 dischetti pretagliati con l'immagine di una cane che surfa, e due dischetti vuoi da personalizzare a piacimento. Si può anche stampare un logo o un'immagine o un nome a misura del dischetto e ogni bambino può avere le proprie cuffie personalizzate. Il suono si sente bene, e i cuscinetti isolano abbastanza dall'ambiente esterno.
Pontos positivos
Comode e leggere
Pontos negativos
Avrei gradito trovare piu dischetti con disegni
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-07
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-07
Valentina88
01/08/2025
Italia
Ottima idea regalo
Bellissima idea regalo bambini queste cuffie colorate. Mio figlio ha apprezzato il design e i disegni. Io ho apprezzato il controllo dell'audio, ne troppo alto ne troppo basso. Molto comode data la forma ergonomica e morbide sulle orecchie. Bella anche l'idea dell'uso in condivisione.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-01
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-01
01/08/2025
Italia
Ottimo prodotto per bambini
Le cuffie PHILIPS TAK2000CT sono perfette per i bambini: leggere, comode e con un design pieghevole molto pratico da portare in giro. Il volume è limitato per proteggere l’udito e la qualità audio è sorprendentemente buona per questa fascia. Ottima scelta per l’uso quotidiano, a casa o in viaggio. Io le consiglio le ho acquistato per mio nipote.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-01
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Date of Use 2025-07-01
Volume limitado a 85 dB em conformidade com as normas EN 50332 para uma audição segura.