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Descontinuado

Auscultadores supra-aurais para crianças

TAK2000CT/00

4.7

| (23) Críticas | 94% recomendam este produto

Disponível em

Blue
Blue
Pink
Pink

Superseguros, superdivertidos!

Deixe os mais pequenos vibrar com estes auscultadores com fios coloridos! São leves, resistentes e têm o volume limitado para uma audição segura. Vieram amigos lá a casa? A partilha de áudio permite às crianças ligar os seus auscultadores em cadeia aos de um amigo, para poderem ouvir em conjunto.

Ver todos os benefícios

Superseguros, superdivertidos!

  • Auscultadores supra-aurais com fios

  • Volume limitado a 85 dB

  • Personalizáveis. Partilha de áudio

  • Resistentes e dobráveis

Sempre seguros, sempre divertidos. Volume limitado a 85 dB*

Sempre seguros, sempre divertidos. Volume limitado a 85 dB*

Especialmente concebidos para proteger os ouvidos dos mais novos, estes auscultadores têm o volume limitado a 85 dB*. Música, desenhos animados, filmes, vídeos educativos: seja qual for a preferência, pode ficar descansado, sabendo que não ouvirão o som demasiado alto.

Confortáveis, fáceis de utilizar e adequados para crianças

Confortáveis, fáceis de utilizar e adequados para crianças

As conchas auriculares mais pequenas, com almofadas macias, tornam estes auscultadores leves confortáveis para as crianças. A banda para a cabeça acolchoada também se ajusta facilmente para um encaixe perfeito e possui pontos na parte posterior que ajudam as crianças a perceber a orientação correta para colocar os auscultadores.

Design colorido com conchas auriculares personalizáveis

Design colorido com conchas auriculares personalizáveis

O design multicolorido faz com que os auscultadores se destaquem pelas melhores razões — e as crianças podem personalizá-los com as suas próprias obras de arte! Basta levantar a janela transparente da concha auricular, adicionar os seus desenhos ou pinturas e voltar a encaixar a janela.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

23

Críticas

94%

recomendam este produto

2
1

07/08/2025

Italia

Italia

Basiche ma accattivanti

Le cuffie sono molto basic, ma sono molto accattivanti per i bambini perche possono essere personalizzate a loro piacimento con il logo dei loro personaggi preferiti. Nella confezione sono già inclusi 2 dischetti pretagliati con l'immagine di una cane che surfa, e due dischetti vuoi da personalizzare a piacimento. Si può anche stampare un logo o un'immagine o un nome a misura del dischetto e ogni bambino può avere le proprie cuffie personalizzate. Il suono si sente bene, e i cuscinetti isolano abbastanza dall'ambiente esterno.

Pontos positivos

Comode e leggere

Pontos negativos

Avrei gradito trovare piu dischetti con disegni

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-07

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-07

01/08/2025

Italia

Italia

Ottima idea regalo

Bellissima idea regalo bambini queste cuffie colorate. Mio figlio ha apprezzato il design e i disegni. Io ho apprezzato il controllo dell'audio, ne troppo alto ne troppo basso. Molto comode data la forma ergonomica e morbide sulle orecchie. Bella anche l'idea dell'uso in condivisione.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-01

01/08/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto per bambini

Le cuffie PHILIPS TAK2000CT sono perfette per i bambini: leggere, comode e con un design pieghevole molto pratico da portare in giro. Il volume è limitato per proteggere l’udito e la qualità audio è sorprendentemente buona per questa fascia. Ottima scelta per l’uso quotidiano, a casa o in viaggio. Io le consiglio le ho acquistato per mio nipote.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-01

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Avisos legais

  1. Volume limitado a 85 dB em conformidade com as normas EN 50332 para uma audição segura.