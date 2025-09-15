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Descontinuado

Auscultadores supra-aurais sem fios para crianças

TAK4200MP/00

4.6

| (24) Críticas | 94% recomendam este produto

2 Prémios

Disponível em

Azul
Azul
Rosa
Rosa

Seguros, divertidos e ideais para viagens

Com LEDs coloridos nos auscultadores e uma divertida funcionalidade sem fios de partilha de áudio, estes auscultadores foram concebidos para encantar as crianças. O volume é limitado para proteger os ouvidos dos mais novos e um modo de viagem especial permite que as crianças ouçam em segurança também em ambientes mais ruidosos.

Ver todos os benefícios

Seguros, divertidos e ideais para viagens

  • Auscultadores supra-aurais sem fios

  • Volume limitado a 85 dB

  • Luzes LED. Partilha de áudio

  • Resistentes e dobráveis

Sempre seguros, sempre divertidos. Limites de volume para casa e viagens*

Sempre seguros, sempre divertidos. Limites de volume para casa e viagens*

Especialmente concebidos para oferecer segurança adicional aos ouvidos das crianças, estes auscultadores foram limitados a 75 dB para ouvir em casa ou enquanto estudam. Para ouvir em ambientes mais ruidosos fora de casa, os pais podem utilizar a aplicação Philips Headphones para definir um limite de volume de 85 dB no modo de viagem.*

Confortáveis para crianças e fáceis de utilizar

Confortáveis para crianças e fáceis de utilizar

Os grandes botões de controlo redondos na parte inferior das conchas facilitam a utilização destes auscultadores pelas crianças, enquanto as conchas mais pequenas, com almofadas macias, tornam-nos confortáveis de usar. A banda almofadada ajusta-se facilmente para um encaixe perfeito e inclui pontos na parte posterior que ajudam as crianças a perceber a orientação correta para colocar os auscultadores.

Design colorido com luzes LED

Design colorido com luzes LED

Os LED coloridos nas conchas, combinados com o design multicolorido destes auscultadores, fazem com que se destaquem pelos melhores motivos. É possível configurar os LED para brilharem em cores diferentes: ideal para crianças que querem expressar o seu próprio estilo.

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

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  • Imagem de TPV_PBTAWARD135

Críticas

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4.6

de 5

24

Críticas

94%

recomendam este produto

1

15/09/2025

Italia

Italia

Ottime

Eravamo alle ricerca di cuffie per bambini. Mio figlio si trova molto bene con queste cuffie, si collegano facilmente senza problemi al telefono o altri dispositivi. Il volume basso per i bambini è un’idea molto bella perchè consente di avere sempre un volume basso non nocivo per le orecchie. La durata della batteria è molto lunga e nonostante l’utilizzo quotidiano, le ricarica una volta ogni 4 giorni, inoltre la carica è veloce. Sicuramente ne acquisteremo delle altre per l’altro figlio che ne avrà bisogno per ascoltare gli audio mentre fa dei compiti interattivi. La qualità è molto buona e non possiamo che consigliarle a tutti i genitori e bambini

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Data de utilização 2025-08-15

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Data de utilização 2025-08-15

09/08/2025

Italia

Italia

ottime cuffie per bambini

Ottime cuffie per bambini, il design è ineccepibile, i colori sono bellissimi. L'utilizzo in wireless è comodo soprattutto per non avere sempre il cavetto attaccato. La qualità del suono è eccezionale. Dopo l'utilizzo la bambina riferisce di non aver nessun fastidio, di conseguenza sono un prodotto comodo da indossare, questo dovuto alle conchiglie auricolari più piccole e alla loro imbottitura.le cuffie sono dotate anche di un microfono integrato. Possibilità di scaricare l'APP PHILIPS HEADPHONES con controllo parentale per impostare limiti di ascolto e passare da 75dB che sarebbe la modalità sicura a 85dB che sarebbe quella da viaggio. Consiglio queste cuffie.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Data de utilização 2025-07-09

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Data de utilização 2025-07-09

09/08/2025

Italia

Italia

Ottime cuffie

Queste cuffie sono di buona qualità. Facili da indossare e molto morbide. Peccato per l'assenza del cavo jack-in da 3.5, ma basta averne uno. Durata molto buona.

Esta avaliação foi feita para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Data de utilização 2024-07-09

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Data de utilização 2024-07-09

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Avisos legais

  1. Volume limitado a 75 dB no modo normal e a 85 dB no modo de viagem, em conformidade com as normas EN 50332 para uma audição segura.