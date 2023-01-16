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Descontinuado

Auscultadores open-ear sem fios para crianças

TAK4607GY/00

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Perfeito para sessões de reprodução de som

Estes auscultadores open-ear sem fios permitem que os seus filhos ouçam tudo. Limite o tempo de reprodução e o volume através da aplicação Philips. O design com ajuste seguro e o aro para a cabeça ajustável permitem que os auscultadores acompanhem o crescimento da criança e não deixam que estes caiam enquanto ela brinca!

Ver todos os benefícios

Perfeito para sessões de reprodução de som

  • Auscultadores open-ear sem fios

  • Condução óssea

  • Controlos parentais com base aplicações

  • Proteção contra água IPX5

Design open-ear confortável

Design open-ear confortável

As crianças estão sempre em movimento! As proteções para os ouvidos destes auscultadores leves ficam colocadas mesmo à frente dos ouvidos do seu filho para que, quer esteja a jogar, a ter uma aula online ou a ouvir música, os auscultadores permaneçam seguros e confortáveis.

Design open-ear para uma perceção total

Design open-ear para uma perceção total

Estes auscultadores utilizam tecnologia de condução óssea para que os seus filhos possam ouvir música, aulas ou jogos. Isto permite que as proteções dos auriculares fiquem colocadas à frente dos ouvidos, garantindo que a criança consegue ouvir tudo o que se passa à sua volta.

Os pais podem limitar o volume e o tempo de reprodução através da aplicação Philips

Os pais podem limitar o volume e o tempo de reprodução através da aplicação Philips

Limite facilmente o volume e o tempo de reprodução através da aplicação Philips. O nível de decibéis dos auscultadores está limitado a 85 dB, mas pode ser definido para um nível mais baixo para ouvidos mais sensíveis. Defina o tempo de reprodução por dia ou semana e um comando de voz irá lembrar as crianças quando o tempo estiver a terminar!

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

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100%

recomendam este produto

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16/01/2023

Nederland

Nederland

Heel fijn en vooral heel veilig

Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.

Pontos positivos

Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust

Pontos negativos

Weinig varianten qua kleur

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Data de utilização 2021-12-16

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Data de utilização 2021-12-16

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Avisos legais

  1. A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.

  2. Volume limitado a <85 dB em conformidade com as normas EN 50332 para uma audição segura.