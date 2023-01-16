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Descontinuado
TAK4607PP/00
Perfeito para sessões de reprodução de som
Estes auscultadores open-ear sem fios permitem que os seus filhos ouçam tudo. Limite o tempo de reprodução e o volume através da aplicação Philips. O design com ajuste seguro e o aro para a cabeça ajustável permitem que os auscultadores acompanhem o crescimento da criança e não deixam que estes caiam enquanto ela brinca!
Auscultadores open-ear sem fios
Condução óssea
Controlos parentais com base aplicações
Proteção contra água IPX5
As crianças estão sempre em movimento! As proteções para os ouvidos destes auscultadores leves ficam colocadas mesmo à frente dos ouvidos do seu filho para que, quer esteja a jogar, a ter uma aula online ou a ouvir música, os auscultadores permaneçam seguros e confortáveis.
Estes auscultadores utilizam tecnologia de condução óssea para que os seus filhos possam ouvir música, aulas ou jogos. Isto permite que as proteções dos auriculares fiquem colocadas à frente dos ouvidos, garantindo que a criança consegue ouvir tudo o que se passa à sua volta.
Limite facilmente o volume e o tempo de reprodução através da aplicação Philips. O nível de decibéis dos auscultadores está limitado a 85 dB, mas pode ser definido para um nível mais baixo para ouvidos mais sensíveis. Defina o tempo de reprodução por dia ou semana e um comando de voz irá lembrar as crianças quando o tempo estiver a terminar!
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Jansen010010
16/01/2023
Nederland
Heel fijn en vooral heel veilig
Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.
Pontos positivos
Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust
Pontos negativos
Weinig varianten qua kleur
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Data de utilização 2021-12-16
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Data de utilização 2021-12-16
A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.
Volume limitado a <85 dB em conformidade com as normas EN 50332 para uma audição segura.