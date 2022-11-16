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Descontinuado

Rádio da Internet

TAM2805/10

3.6

| (26) Críticas

Ultrafino. Repleto de funcionalidades.

Pouco espaço? Tenha entretenimento em grande. Além de rádio na Internet e DAB+, este elegante microssistema de montagem na parede dispõe de compatibilidade com o Spotify Connect e transmissão por Bluetooth. Pode até ligar o seu leitor de CD ou gira-discos.

Ver todos os benefícios

Ultrafino. Repleto de funcionalidades.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Um pequeno sistema para toda a sua música

Procura algo para ouvir? Este microssistema oferece-lhe rádio digital ou na Internet sem interferências de milhares de estações em todo o mundo. Pode transmitir música, podcasts e muito mais por Bluetooth e a entrada de áudio encarrega-se das fontes com fios.

Perfeito para espaços mais pequenos

Pode posicionar este elegante microssistema no pé incluído ou remover o pé para o montar diretamente na parede. Dois diafragmas de gama total produzem um som estéreo e nítido.

Transmissão fácil. Audição épica

Transmissão a partir do Spotify? Este rádio na Internet por Bluetooth inclui Spotify Connect. Utilize o telemóvel como telecomando enquanto o rádio transmite o sinal de melhor qualidade do Spotify — diretamente a partir dos servidores do Spotify. Dois diafragmas de gama total produzem um som estéreo e nítido.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

26

Críticas

3

16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great Product

Very good sound quality easy to set up , thousands of channals

Pontos positivos

The Best Radio Ever

Pontos negativos

None

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAM2805 Internet Radio

Data de utilização 2022-10-16

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAM2805 Internet Radio

Data de utilização 2022-10-16

28/02/2023

Italia

Italia

Comprador verificado

Dispone di quasi tutto quello che serve.

Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.

Pontos positivos

La radio Internet.Spotify.

Pontos negativos

Una base troppo plasticosa.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAM2805 Radio via Internet

Data de utilização 2023-01-28

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAM2805 Radio via Internet

Data de utilização 2023-01-28

24/09/2021

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Prima DAB+ radio & BT streamer

De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.

Pontos positivos

Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit

Pontos negativos

nog niet gevonden

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Esta avaliação foi feita para TAM2805 Internetradio

Data de utilização 2020-08-24

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Esta avaliação foi feita para TAM2805 Internetradio

Data de utilização 2020-08-24

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