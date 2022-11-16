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Descontinuado
TAM2805/10
Ultrafino. Repleto de funcionalidades.
Pouco espaço? Tenha entretenimento em grande. Além de rádio na Internet e DAB+, este elegante microssistema de montagem na parede dispõe de compatibilidade com o Spotify Connect e transmissão por Bluetooth. Pode até ligar o seu leitor de CD ou gira-discos.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Procura algo para ouvir? Este microssistema oferece-lhe rádio digital ou na Internet sem interferências de milhares de estações em todo o mundo. Pode transmitir música, podcasts e muito mais por Bluetooth e a entrada de áudio encarrega-se das fontes com fios.
Pode posicionar este elegante microssistema no pé incluído ou remover o pé para o montar diretamente na parede. Dois diafragmas de gama total produzem um som estéreo e nítido.
Transmissão a partir do Spotify? Este rádio na Internet por Bluetooth inclui Spotify Connect. Utilize o telemóvel como telecomando enquanto o rádio transmite o sinal de melhor qualidade do Spotify — diretamente a partir dos servidores do Spotify. Dois diafragmas de gama total produzem um som estéreo e nítido.
3.6
de 5
26
Críticas
The Main Man
16/11/2022
United Kingdom
Comprador verificado
Great Product
Very good sound quality easy to set up , thousands of channals
Pontos positivos
The Best Radio Ever
Pontos negativos
None
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAM2805 Internet Radio
Data de utilização 2022-10-16
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAM2805 Internet Radio
Data de utilização 2022-10-16
28/02/2023
Italia
Comprador verificado
Dispone di quasi tutto quello che serve.
Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.
Pontos positivos
La radio Internet.Spotify.
Pontos negativos
Una base troppo plasticosa.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAM2805 Radio via Internet
Data de utilização 2023-01-28
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAM2805 Radio via Internet
Data de utilização 2023-01-28
JOHNvdB
24/09/2021
Nederland
Comprador verificado
Prima DAB+ radio & BT streamer
De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.
Pontos positivos
Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit
Pontos negativos
nog niet gevonden
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAM2805 Internetradio
Data de utilização 2020-08-24
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Data de utilização 2020-08-24