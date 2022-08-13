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Descontinuado
TANX100/10
Seja a alma da festa
Comece a festa com o altifalante Bluetooth que lhe permite divertir-se com o microfone! Pode desfrutar de 14 horas de reprodução, bem como funções de karaoke e efeitos de luzes. O som é alto e potente e pode até ligar uma guitarra.
Bluetooth®
Funcionalidades de karaoke: eco, alternar voz feminina/masculina, atenuador vocal
3.0
de 5
3
Críticas
Bassgrovver
13/08/2022
Portugal
Comprador verificado
Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.
Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.
Pontos positivos
Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Data de utilização 2021-07-13
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Data de utilização 2021-07-13
constantinoplo
01/08/2022
Portugal
Comprador verificado
Maravilha.
O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.
Pontos positivos
Mobilidade
Pontos negativos
som mono
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Data de utilização 2021-06-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Data de utilização 2021-06-30
Peerrr
08/10/2023
Deutschland
Comprador verificado
Mit Kabelverbindung zu leise
Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.
Pontos positivos
Bluetooth Verbindung ist gut
Pontos negativos
Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!
Esta avaliação foi feita para TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Data de utilização 2022-09-08
Esta avaliação foi feita para TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Data de utilização 2022-09-08