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Descontinuado

Altifalante Bluetooth para festas

TANX100/10

3

| (3) Críticas

Seja a alma da festa

Comece a festa com o altifalante Bluetooth que lhe permite divertir-se com o microfone! Pode desfrutar de 14 horas de reprodução, bem como funções de karaoke e efeitos de luzes. O som é alto e potente e pode até ligar uma guitarra.

Ver todos os benefícios

Seja a alma da festa

  • Bluetooth®

Dimensões: 268 x 385 x 285 mm

Funcionalidades de karaoke: eco, alternar voz feminina/masculina, atenuador vocal

Funcionalidades de karaoke: eco, alternar voz feminina/masculina, atenuador vocal

Entrada e saída de linha (3,5 mm)

Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

3

Críticas

5
3
2

13/08/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.

Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.

Pontos positivos

Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Data de utilização 2021-07-13

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Data de utilização 2021-07-13

01/08/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Maravilha.

O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.

Pontos positivos

Mobilidade

Pontos negativos

som mono

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Data de utilização 2021-06-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Data de utilização 2021-06-30

08/10/2023

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Mit Kabelverbindung zu leise

Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.

Pontos positivos

Bluetooth Verbindung ist gut

Pontos negativos

Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!

Esta avaliação foi feita para TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Data de utilização 2022-09-08

Esta avaliação foi feita para TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Data de utilização 2022-09-08

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