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Regista-te e recebe £10 de desconto
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TAR1509/00
O clássico de bolso
Leve o rádio consigo! Desfrute de uma excelente receção e de um som nítido e cristalino com este rádio FM/AM portátil, suficientemente pequeno para caber no bolso. Da música ao desporto e às notícias, os controlos simples facilitam a procura das suas estações favoritas onde quer que esteja.
FM/AM
Sintonização analógica
Funciona a pilhas
Desfrute de um som nítido e cristalino em todas as suas estações favoritas com este rádio FM/AM superportátil. A sintonização analógica facilita a procura do que pretende, e a longa antena telescópica permite obter a melhor receção possível onde quer que esteja.
Duas rodas de controlo permitem sintonizar o rádio e ajustar o volume, e existe um prático interruptor lateral para alternar entre as bandas FM e AM. O visor de sintonização grande e nítido permite ver a frequência sintonizada, e um indicador LED acende-se quando o sinal é forte.
Este rádio analógico é suficientemente pequeno para caber facilmente num bolso, ou pode pendurá-lo no pulso utilizando a correia incluída. 2 pilhas AAA alimentam o som e existe uma entrada para auscultadores para ouvir em privado: perfeito para saber os últimos resultados desportivos enquanto faz compras!
3.8
de 5
4
Críticas
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Pontos positivos
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Pontos negativos
No incluye auriculares ni pilas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Pontos positivos
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Pontos negativos
En principio nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-05-20
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-05-20
560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Esta avaliação foi feita para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-02-12
Esta avaliação foi feita para TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-02-12