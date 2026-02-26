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Rádio FM/AM portátil

TAR2509/10

4

| (4) Críticas

O companheiro clássico

Adora ouvir rádio? Da cozinha à garagem e ao jardim, este rádio analógico FM/AM portátil continuará a transmitir as suas estações preferidas. Oferece um som excelente, funciona com alimentação CA ou a pilhas e possui um prático indicador LED, para que saiba quando está perfeitamente sintonizado.

Ver todos os benefícios

O companheiro clássico

  • FM/AM

  • Sintonização analógica

  • Alimentação CA ou a pilhas

Design clássico, receção nítida, sintonização fácil

Design clássico, receção nítida, sintonização fácil

A sintonização analógica facilita a procura das suas estações favoritas neste rádio FM/AM portátil. Basta rodar o botão de sintonização na parte lateral do rádio e o visor grande e nítido mostra a frequência sintonizada. Um indicador LED acende-se quando o sinal é forte.

Alterne entre os modos Notícias e Música. Controlo de tonalidade

Alterne entre os modos Notícias e Música. Controlo de tonalidade

Tire o máximo partido da sua música com o modo Música. Mude para o modo Notícias quando estiver a ouvir as notícias, a sua radionovela favorita ou um programa de debate. Seja qual for a sua preferência, um altifalante de 3.5" garante um som nítido e de boa qualidade.

Controlos simples. Botão de volume grande

Controlos simples. Botão de volume grande

Nunca terá de procurar o controlo de volume neste rádio! Além do botão de volume grande, o rádio possui seletores na parte superior para alternar entre sinais FM/AM e modos de som. Encontrará também uma entrada para auscultadores para ouvir em privado.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

4

Críticas

4
3
2

26/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Uma boa compra

Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.

Esta avaliação foi feita para TAR2509 Rádio portátil FM/AM

Date of Use 2025-01-26

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Date of Use 2025-01-26

02/04/2026

España

España

Comprador verificado

Estupendo sonidoy captación de emisoras.

Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.

Esta avaliação foi feita para TAR2509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-03-02

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Date of Use 2025-03-02

24/12/2024

Sverige

Sverige

En radio från den gamla tiden

Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist

Pontos positivos

Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott

Pontos negativos

Inga eftersom man får det man betalar för

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAR2509 Bärbar FM/AM-radio

Date of Use 2024-11-24

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2024-11-24

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