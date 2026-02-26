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TAR2509/10
O companheiro clássico
Adora ouvir rádio? Da cozinha à garagem e ao jardim, este rádio analógico FM/AM portátil continuará a transmitir as suas estações preferidas. Oferece um som excelente, funciona com alimentação CA ou a pilhas e possui um prático indicador LED, para que saiba quando está perfeitamente sintonizado.
FM/AM
Sintonização analógica
Alimentação CA ou a pilhas
A sintonização analógica facilita a procura das suas estações favoritas neste rádio FM/AM portátil. Basta rodar o botão de sintonização na parte lateral do rádio e o visor grande e nítido mostra a frequência sintonizada. Um indicador LED acende-se quando o sinal é forte.
Tire o máximo partido da sua música com o modo Música. Mude para o modo Notícias quando estiver a ouvir as notícias, a sua radionovela favorita ou um programa de debate. Seja qual for a sua preferência, um altifalante de 3.5" garante um som nítido e de boa qualidade.
Nunca terá de procurar o controlo de volume neste rádio! Além do botão de volume grande, o rádio possui seletores na parte superior para alternar entre sinais FM/AM e modos de som. Encontrará também uma entrada para auscultadores para ouvir em privado.
4.0
de 5
4
Críticas
JMPNP
26/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Uma boa compra
Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.
Esta avaliação foi feita para TAR2509 Rádio portátil FM/AM
Date of Use 2025-01-26
Esta avaliação foi feita para TAR2509 Rádio portátil FM/AM
Date of Use 2025-01-26
Ripalda.
02/04/2026
España
Comprador verificado
Estupendo sonidoy captación de emisoras.
Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.
Esta avaliação foi feita para TAR2509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-03-02
Esta avaliação foi feita para TAR2509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-03-02
Radio lyssnarn
24/12/2024
Sverige
En radio från den gamla tiden
Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist
Pontos positivos
Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott
Pontos negativos
Inga eftersom man får det man betalar för
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR2509 Bärbar FM/AM-radio
Date of Use 2024-11-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR2509 Bärbar FM/AM-radio
Date of Use 2024-11-24