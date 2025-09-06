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  • Leve a sua música para onde quer que vá
  • Leve a sua música para onde quer que vá
  • Leve a sua música para onde quer que vá
  • Leve a sua música para onde quer que vá
  • Leve a sua música para onde quer que vá
  • Leve a sua música para onde quer que vá
  • Leve a sua música para onde quer que vá
  • Leve a sua música para onde quer que vá
  • Leve a sua música para onde quer que vá
  • Leve a sua música para onde quer que vá
  • Leve a sua música para onde quer que vá
  • Leve a sua música para onde quer que vá
  • Leve a sua música para onde quer que vá
  • Leve a sua música para onde quer que vá

Altifalante sem fios

TAS1209BK/00

4.5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Leve a sua música para onde quer que vá

Leve a sua música para o ar livre com esta coluna Bluetooth. Um radiador passivo fornece graves potentes e a classificação IPX4 significa que a coluna consegue aguentar alguma chuva fraca ou uma viagem ao ginásio. Também pode atender chamadas de mãos livres onde quer que esteja

Ver todos os benefícios

Leve a sua música para onde quer que vá

  • Radiador passivo. Graves potentes

  • Emparelhe duas colunas para obter som estéreo

  • Potência de saída RMS de 5 W

  • Resistência salpicos/transpiração IPX4

Radiador passivo para graves potentes

Radiador passivo para graves potentes

Os graves que obtém com esta coluna compacta são incrivelmente ricos e potentes. Leve a sua música consigo e ouça-a claramente no jardim, num passeio ou na praia. Perfeita para trabalhar, descansar e brincar, onde quer que esteja.

Emparelhe com um altifalante idêntico para obter som estéreo

Quer sons ainda mais ricos? Pode ligar facilmente duas colunas idênticas para um som estéreo fantástico. Ouça a sua música da forma que é suposto. Mesmo quando estiver fora de casa, não perderá uma batida ou uma palavra.

Resistência salpicos e transpiração IPX4

Resistência salpicos e transpiração IPX4

Esta pequena coluna resistente está pronta para um dia no exterior. Uma classificação IPX4 significa que a coluna consegue resistir a salpicos de chuva ou suor, para que possa relaxar e continuar a ouvir música.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

06/09/2025

España

España

Recomendado

Me ha gustado bastante su sonido. Es cierto que estuve dudando entre este modelo y otros de otras marcas, pero por precio (buena oferta en Carrefour), reputacion de marca Philips y calidad, me incline por este. Los graves son profundos y los agudos claros sin distorsionar. Y lo mejor sin duda es la autonomia de bateria. Un compañero indispensable en mi mochila.

Pontos positivos

Autonomia de bateria, calidad de sonido, precio

Pontos negativos

Quiza un poco de diseño. La palabra Philips en grande en el frontal quedaria mas moderno. No se si existen mas colores. El mio es negro.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS1209BK Altavoz inalámbrico

Date of Use 2025-08-06

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS1209BK Altavoz inalámbrico

Date of Use 2025-08-06

11/06/2026

France

France

Bon compromis

Un bon compromis en entrée de gamme le tarif est la marque parmi le choix sur le marché Pour le voyage en avion la qualité du produit Pas de risque. ( la batterie)

Esta avaliação foi feita para TAS1209BK Enceinte sans fil

Date of Use 2026-06-08

Esta avaliação foi feita para TAS1209BK Enceinte sans fil

Date of Use 2026-06-08

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