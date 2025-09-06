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TAS1209BK/00
Leve a sua música para onde quer que vá
Leve a sua música para o ar livre com esta coluna Bluetooth. Um radiador passivo fornece graves potentes e a classificação IPX4 significa que a coluna consegue aguentar alguma chuva fraca ou uma viagem ao ginásio. Também pode atender chamadas de mãos livres onde quer que esteja
Radiador passivo. Graves potentes
Emparelhe duas colunas para obter som estéreo
Potência de saída RMS de 5 W
Resistência salpicos/transpiração IPX4
Os graves que obtém com esta coluna compacta são incrivelmente ricos e potentes. Leve a sua música consigo e ouça-a claramente no jardim, num passeio ou na praia. Perfeita para trabalhar, descansar e brincar, onde quer que esteja.
Quer sons ainda mais ricos? Pode ligar facilmente duas colunas idênticas para um som estéreo fantástico. Ouça a sua música da forma que é suposto. Mesmo quando estiver fora de casa, não perderá uma batida ou uma palavra.
Esta pequena coluna resistente está pronta para um dia no exterior. Uma classificação IPX4 significa que a coluna consegue resistir a salpicos de chuva ou suor, para que possa relaxar e continuar a ouvir música.
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
p62telum
06/09/2025
España
Recomendado
Me ha gustado bastante su sonido. Es cierto que estuve dudando entre este modelo y otros de otras marcas, pero por precio (buena oferta en Carrefour), reputacion de marca Philips y calidad, me incline por este. Los graves son profundos y los agudos claros sin distorsionar. Y lo mejor sin duda es la autonomia de bateria. Un compañero indispensable en mi mochila.
Pontos positivos
Autonomia de bateria, calidad de sonido, precio
Pontos negativos
Quiza un poco de diseño. La palabra Philips en grande en el frontal quedaria mas moderno. No se si existen mas colores. El mio es negro.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS1209BK Altavoz inalámbrico
Date of Use 2025-08-06
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS1209BK Altavoz inalámbrico
Date of Use 2025-08-06
France 54
11/06/2026
France
Bon compromis
Un bon compromis en entrée de gamme le tarif est la marque parmi le choix sur le marché Pour le voyage en avion la qualité du produit Pas de risque. ( la batterie)
Esta avaliação foi feita para TAS1209BK Enceinte sans fil
Date of Use 2026-06-08
Esta avaliação foi feita para TAS1209BK Enceinte sans fil
Date of Use 2026-06-08